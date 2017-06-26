6月26日台灣各報頭條速報

聯合報》驗出三種毒品 毒駕竟被判無罪



聯合報26日報導，酒駕問題國人關注，毒駕肇事的嚴重性卻被忽略；警界流傳「酒駕好查、毒駕難防」的說法，而實務上由於法令不完備，警方查獲毒駕依公共危險移送，是否構成已達「不能安全駕駛」的危險程度，院檢認定時有爭議。



中國時報》兩岸互相認識、了解、尊重、合作還不夠 柯文哲：更要「互相諒解」



中國時報26日報導，2017台北、上海雙城論壇，將在7月2日舉行，台北市長柯文哲上任以來，面對敏感的兩岸關係，始終以互相認識、了解、尊重、合作等「四個互相」為基礎。柯昨強調，以兩岸目前情勢，今年還要再加上「互相諒解」，成為「五個互相」。他說，這次的雙城論壇，目的很簡單，就是讓兩岸僵局有轉圜餘地，「否則，一直嗆來嗆去，怎麼解決問題？」



蘋果日報》相差14歲 拉K被甩 渣男殺女友自盡 雙亡



蘋果日報26日報導，恐怖情人！北市一名男子，與小14歲的女友交往2年多，因自己不學好、拉Ｋ染毒癮，女友心冷另結新歡，要求分手並令他搬離愛巢，男子心有不甘，大前天趁女子熟睡時，疑用枕頭將她悶死，犯案後還跑到友人家聊天，但當晚投宿賓館後，疑似畏罪，喝下清潔劑自殺身亡，讓女方親友悲憤不已。



自由時報》手術同意書將大修



自由時報26日報導，面對醫療糾紛層出不窮，衛福部將大幅修正「手術同意書及麻醉同意書格式」，要求醫師須標註部定專科、揭露專業背景，醫病聲明則需醫師簽完、病人再簽，同意書簽署關係人更將註明伴侶「不分性別」，同性伴侶可，預計最快8月公告，公告後半年上路，一年影響210萬至220萬人次。