歸化國籍 內政部列無不良素行標準

內政部研擬「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」出爐，因犯罪受緩起訴處分確定或拘役、罰金或緩刑判決確定等都列不良素行，如經2至3年後未再有不良素行，即認定為無不良素行。



為維護國家利益、社會安定，避免移民人口影響國家安全及社會秩序，內政部依國籍法規定「外國人或無國籍人申請歸化須具備無不良素行，且無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」，擬訂「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」，目前草案正在預告訂定階段。



根據草案，不良素行是指因犯罪受緩起訴處分確定或拘役、罰金或緩刑判決確定，但因過失犯罪者，不在此限；無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品等違反社會秩序維護法行為，經裁處拘留或罰鍰確定；有事實足認無正當理由未對其配偶或未成年子女盡法定扶養義務；有事實足認有習慣性家庭暴力行為；有事實足認有妨害婚姻之行為。



有不良素行者經一定觀察期間未再有不良素行者得認定無不良素行。例如緩起訴處分或緩刑期滿未經撤銷；罰金執行完畢；拘役執行完畢逾3年；犯最重本刑為6個月以下有期徒刑、拘役或罰金之罪，其行刑權時效完成逾3年；社會秩序維護法處罰完畢或執行時效屆滿。



有事實足認無正當理由未對其配偶或未成年子女盡法定扶養義務、有習慣性家庭暴力行為或有事實足認有妨害婚姻之行為終了，或完成後3年內，未再有所列行為，也得認定無不良素行。



草案規定，上述所定3年期間，如於政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，積極從事公益義務勞務240小時以上，獲有證明者，得減為2年。



草案明訂，偵查或審判中的刑事案件，應等不起訴、緩起訴處分或判決確定後，再認定有無不良素行。