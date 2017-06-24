〈時評〉滾動式管理應怎麼滾

6月17日立委陳歐珀與第二期能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸的相關教授及宜蘭縣議會陳文昌議長等，一起到NEP2計畫所挖的紅柴林2號井參觀。科技部花了2億元挖井，一是紅柴林一號井、深2200公尺，井底80℃，是沒有水的乾井。這次參觀的紅柴林二號井，深2800公尺，井底號稱有120℃，一小時可以抽出130噸的水，但是自湧水的部分其實是一小時30噸左右。

這一群NEP2相關人員、能源局主管地熱的陳科長，還有陳歐珀立委及陳文昌議長等的行程，當晚電視新聞有報導。新聞說陳歐珀要求科技部能再多編一些錢，讓相關教授在這邊繼續作研究。當天晚上，陳文昌議長也在他的FB貼文，建議：

「一、建請科技部立即將紅柴林二號井交由宜蘭縣政府維護管理。

二、請宜蘭縣政府儘速擬訂土地變更使用計畫等，以利未來作為觀光休閒開發之用。」

6月18日《自由時報》報導：「陳歐珀說，三星、礁溪等地的地熱，孕藏有二．五座核四廠的發電量，政府卻未重視，將協助爭取讓宜蘭地熱發電納入前瞻計畫，例如剩下要挖的兩口井，經費共需二．○二億元，希望能列入前瞻處理。」

陳議長的提案是要把這口井交給宜蘭縣政府，將這邊變成一個觀光休閒區，我們基本上是同意的。但是要縣政府編經費、變更地目等方面，其必要性我們則表示存疑。

是否有需要這樣做縣府應多考慮。至於陳歐珀立委說要科技部給更多的經費，讓原主持人及相關教授繼續在紅柴林二號井做研究，並且在三星、礁溪等地挖地熱深井。我想這提議有點過頭了，因為NEP2地熱主軸挖井計畫的成果其實很差。既然是溫度不足，比預測的溫度少了40℃，就不應該再把錢投下去了。

其實去年3月份，所謂紅柴林二號井的井位，地熱主軸計畫的兩位主持人是台大宋聖榮教授以及台大陳文山教授，他們都同意應該將這一口井挖在主軸計畫2015年探勘的龍德工業區裡面。然而由於陳歐珀立委的楊姓助理出席一場由科技部前瞻司陳于高司長主持的技術協調會，會中力主應該將這一口井挖在三星紅柴林，若未達發電所需溫度，以後挖井經費，陳立委會去向科技部要更多錢來繼續再挖。使得這一口原已同意挖在龍德工業區的2800公尺深井的井位，又回到三星紅柴林地區、500公尺深就有80℃的養鴨場井附近，造成今天水量少、溫度過低的窘境，整個挖井計畫終於以失敗收場的結果。

在前瞻計畫出來以後，各界批評意見很多。我們看到行政院林全院長說將會採「滾動式管理」。我個人看到「滾動式管理」這幾個字，真是嚇得屁滾尿流。因為我以前從來沒有聽說過滾動式管理的名詞，算是我孤漏寡聞吧！第一次聽到「滾動式管理」的字眼是在2016 年初，當時是我們質疑紅柴林挖井計畫無法達成原定目標。因為2014年NEP2啟動的時候，地熱主軸的主持人已故的楊燦堯教授在啟動會議上說，到2016年底，這個地熱主軸要建立1MW的示範性深層地熱發電廠。然而在2016年初由當時NEP2執行長、目前經濟部長李世光教授主持的一次協調會上面，我們看到這樣的會議記錄，說是因為採用「滾動式管理」，2016年只要電廠規模達到0.5 MW就算合格了。然而到2017年初，紅柴林二號井挖好的時候，到底可以發多少電呢？中央大學王乾盈教授，也是這個挖井計畫的主持人，3月13日在《聯合報》上面發表了一篇文章「台灣地熱發電在那裡？」，文章內容提到紅柴林二號井、井底溫度120℃，抽水量達每小時130噸水，因此可以發250KW的電力。其實這是誤導，因為如果是自湧水的話，這一口井依照我們的了解是，一小時30噸水。那麼90℃一小時30噸的水量，可以發多少電呢？若是使用漢力公司的ORC雙循環機組來評估，那就是可以發30KW。若要抽水來發電，則需先作環評，因每小時抽超過72噸的水量，不管做任何用途，都先要通過環評核可。

因此目前紅柴林二號井的發電量，若是說再滾動成500KW的十分之一 (50KW)都不做到也可算是合格，那是科技部的事。但是在成果做得這麼差的情況下，怎麼可以再繼續給錢，繼續讓這個計畫一直做下去呢。其實滾動式管理的基本精神，應該是做不好的計畫就應該滾，應該要把成效差的計畫刪除所有的經費才對。

接下來，我們也想來探討一下最近的一些新聞，我們看到國外媒體「彭博資訉」，6月19日對於政府能源政策的一些批評。他們的看法是，台灣的再生能源不可能達到2025年佔發電量20%。而最多只有佔9.5%。依照彭博的看法是：生質能1%、風力2%、水力3%、 太陽光電3.5%，加起來是9.5%，而不是政府所宣稱的2025年會有20%。我們很遺憾不管是政府版本，或者是彭博的版本都沒有地熱發電在裡面。而我們認為兩者相比，不足10%的再生能源，其實是地熱發電。而且落實的具體方法就是將核二廠、核四廠、以及最後核三廠，都轉變成地熱電廠，這樣就可以再增加10 %的發電量了。這方面的一些具體的作法，我在以前的文章中多少論述，在此就不再一一詳述了。

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【讀者來函刊登】

​讀者：楊木火先生

內容：台灣英文新聞編輯部你好:

2017年6 月24日高成炎教授"滾動式管理應怎麼滾'一文中有關楊姓助理之內容是不實的 ,文章中"楊姓助理出席.......................... ,又回到三星紅柴林地區"與當日本人實際發言內容不符 ,本人當時實際發言內容如附件, 附件是由科技部自然與永續發展研究司陳慧真小姐依據會議所作之逐字稿.

司長，不好意思，其實，還有各位教授，大家好，那事實上委員跟地方都很關心在宜蘭地熱的發展，那事實上委員給我最大的一個指示就是說要尊重專家，像在場的王教授、陳教授、宋教授、甚至黃教授等，那..就是說以專家的意見為主，那根據過去菲律賓鑽探的經驗，事實上他們是花了很多時間，然後甚至有些台電或能源局的報告是講他們有時候是鑽了10口井，但2口井回饋回來就整個成本就回來了。那我剛剛聽完之後我有一個想法，就是台電公司這邊有提到為什麼第1口井不再多鑽一點，那現在中油這邊談到虧錢的問題，可是我前幾天上中油林董事長的臉書裡面，因為好像是去年還是12月他有到紅柴林去，他在網站上寫說，我們在紅柴林不但賺錢，而且有機會訓練我們的人才，所以這個裡面我就有一個想法，那個我想請教一下王教授這邊，如果續鑽，還要多少錢? 就是說如果你到養鴨場是要鑽到2800，這邊像中油講的.. 台電講了我們再鑽深一點再去把所有事情確認清楚，那要多少錢? 那這個部份事實上因為我們也可以透過立委辦公室來協調說，那你中油既然有賺錢，這個部份多賺一點，這個可以來協調嘛，因為中油董事長在臉書這麼說嘛，那這個部份就是說王教授你預計要鑽到..第一口井如果你的原先計畫要鑽到哪一個點，就是說到幾千公尺，那要多少錢?那這個部份你把數據統計一下，那我們帶回辦公室之後可以協調。

那另外我們在就是2月底也發生一個很大的矛盾，就有人就是說利用連署書給每個立委辦公室，那陳歐珀立委辦公室也有收到，就是說那個紅柴林這邊用強酸強鹼，然後因為他是一個水質的地下水敏感區，說以後發電有問題，那後來我們去..就是因為委員在立委選擇期間被攻擊說他太太去簽了一個連署書，可是他太太後來一問才知道說她根本不知道說那邊是沒有用強酸強鹼，所以在15號的在質詢張院長時他也要求說科技部要發一個新聞稿，沒有他..被人家人身攻擊。所以，會現在外面會產生一個地熱發電這個就是說..分成兩派，一派是說要怎麼樣，一派要怎麼樣，那事實上對再生能源的發展反而是不利的，那事實上委員這邊是希望第3口井的經費和第4口井的經費趕快下來，趕快下來，那如果要移到利澤那要用第3口井、第4口井的經費去作，那這樣兩邊同時的發展事實上是比較好的一個方向，那是說我建議一下就是說老師你這邊..王老師你這邊估算一下說如果到你預計的那個深度要多少錢，那我們會透過國會辦公室這邊來協調中油，你既然賺錢，就不要賺那麼多啦，讓他鑽深一點，這是我的說明，謝謝。