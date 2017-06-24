郭台銘等慨捐3千萬 讓齊柏林安心走

導演齊柏林不幸辭世，齊家面臨財務壓力。據齊導友人透露，鴻海董事長郭台銘親自探視齊家二老，並與夫人曾馨瑩和鴻海高階主管等，無條件私人慨捐新台幣3千萬元。

齊柏林日前搭直升機拍攝「看見台灣Ⅱ」，直升機墜毀在花蓮縣，機上3人包括齊柏林助手陳冠齊、機師張志光不幸罹難。

在齊柏林導演不幸墜機失事後，外界多把焦點鎖定看見台灣Ⅱ是否還有機會繼續進行。

一名接近齊柏林的友人表示，齊導若有在天之靈，最真正放心不下的，可能是2位高齡父母親。

這位齊柏林的友人透露，齊導為籌拍電影，將父母的房子、自己的房子私人向銀行借款抵押，再加上各種消費性貸款，每月需承擔高額的利息。

友人指出，齊導生前是家中唯一的收入來源，現在突然不幸辭世，家人除了籌辦後事，也馬上面臨後續財務壓力。家中兩老經歷喪子之痛，也要為大筆債務愁眉不展。

根據不具名藝文界人士、也是齊柏林另一位友人透露，齊柏林好友陳文茜為了齊導相關身後事，打電話給鴻海董事長郭台銘，希望郭董能伸出援手，為齊家解決當下的經濟難題，讓齊導的年邁雙親獲得安穩的照料。

這名人士表示，郭台銘在鴻海22日股東會後隔一天，便親自前往齊家探視齊柏林年邁雙親。

齊導母親向郭董娓娓道來齊柏林生前對父母十分孝順，每天上班前，齊柏林都不忘先看看父母。

齊柏林母親說，她早上賣菜，中午去工廠幫忙煮飯，傍晚再做一份工，也沒什麼能力幫助齊柏林完成夢想，就只能將家中房子交給齊柏林。

齊柏林的母親說，家裡過去都依靠這個兒子處理大小事情，他走了以後，才知道為了拍電影，留下不少債務。

這名人士轉述，郭台銘向齊家年邁雙親表示，齊導對台灣的貢獻，讓民眾對他的離世相當不捨，盼齊家二老節哀之外，也可以很驕傲說，有這麼一個兒子。郭董說，齊柏林父母是把孩子捐給了國家社會，台灣會永遠記得齊柏林的貢獻。

這名人士表示，郭台銘及夫人曾馨瑩，還有鴻海高階主管等，無條件私人共捐贈齊家二老新台幣3000萬元，為了讓齊家二老不為債務煩惱，也能安享天年，也請專人將此3000萬在未來幾年做妥善的財務規劃。