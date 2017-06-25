羅東林場森藝館 義美吉盛正式揭牌營運

座落於於羅東文化園區的義美吉盛「森藝館」於6月24日正式揭牌營運，販賣餐點和食品伴手禮，「森藝館」早期是從事原木貯木與檢尺人員的宿舍，建築型式為簡易日式桁架結構。

現場蒞臨貴賓有行政院農委會林聰賢主委、林務局林華慶局長、陳歐珀立委、羅東林管處吳坤銘處長、羅東鎮公所林姿妙鎮長、蔣渭水文化基金會蔣理容老師等貴賓，與義美吉盛高志明董事長共同揭開紅幕後，正式啟用活動圓滿。

農委會林主委說：鼓勵地方聚落與林管處共同合作，再造成為文化聚落，這是現在政府所主要推動的政策方向。台灣的三大林區中宜蘭的生態林區算是規劃的較為完整，現在又加上與義美吉盛合作經營，讓認真的企業與認真的宜蘭人共同行銷宜蘭休閒產業。義美吉盛高董事長說：會來宜蘭的原因是因為蔣渭水醫生的大安醫院是義美的起家厝，以及我擔任過永續生態旅遊協會四任理事長的淵源。我們來宜蘭不是要和當地商家搶生意，而是希望能夠分享義美在經營上的經驗，和大家一起合作與努力，讓這塊美麗的土地可以給更多人知道。

活動現場還有一位神秘嘉賓，交通部觀光局超級任務組喔熊組長也特地出席，與來自產官學的長官們一起簽訂合作備忘錄，共同推廣台灣後花園之美。

羅東林場森藝館於2017年4月11日由義美吉盛取得經營權，以「提供遊客溫馨感受及文化宴饗的旅遊休憩空間」與「感念林業文化及省思愛護山林」的經營理念，將義美83年品牌形象結合林場百年文化永續傳承。

森藝館經營模式分為茶飲咖啡輕食館、展藝空間及木藝文創商品館等；更有別於其他商場經營，義美吉盛將帶入羅東木業文化、當地農特產品、高標準食品安全規格的義美商品及精選文創商品，提供來訪遊客感受全新體驗及服務。

森藝館一館提供茶飲咖啡及輕食點心，讓日式古宅注入了新的靈魂，帶給遊客美食上的享受，同時吸收到從檜木中釋放出來最自然而原始的芬多精。

森藝館二館則規劃藝文展演及林業文創商品空間，將藝文活動放入靜態空間，用文化創意重新定位。讓遊客來到此處，在充斥著藝文氣息的老房子裡，一嘗文人雅士的滋味。

羅東林業文化園區，在早年太平山的伐木時期為羅東地區所有木材的集散地，當時太平山林場、阿里山林場與八仙山林場並稱為台灣三大林場。1924年羅東森林鐵路開通後，開始由鐵路承接木材運輸任務，而羅東林場內著名地標「竹林車站」正是森林鐵路終點站。為完整保留昔日林場風華及森林鐵道盛衰歷史，林務局在2004年將其規劃為文化園區，讓林業文化能繼續傳承。

森藝館，座落於園區北側機關槍堡旁，早期為從事原木貯木與檢尺人員宿舍，建築型式為簡易日式桁架結構，因受白蟻蛀蝕受損，為保存極具意義的古蹟，羅東林區管理處自2014年起進行整修工程，並於2015年6月完工。

森藝館外觀有著小小巧思，窗戶的外層隔柵，原本用來防盜防颱，經改良後可上下拉開，當隔柵一拉開，室內外空間有了互動，遊客從室內就可飽覽儲木池風景；走在木製長廊伴隨竹林圳，有著極佳的取景角度，可將林場之美，盡收眼底。

寶貴假期還想不到去哪裡嗎？快來百年歷史的羅東林場森藝館感受不同的森意盎然吧！