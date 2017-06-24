李明維裝置藝術「移動花園」舊金山綻放

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）今年為舊金山灣區反戰運動「愛之夏」(Summer of Love)屆滿50週年，亞洲藝術博物館(Asian Art Museum)以紀念嬉皮(Hippie)精神策劃辦理「百花爭芳艷」(Flower Power)主題特展，展出以花為主題之經典藝術作品，文化部與駐洛杉磯辦事處臺灣書院呼應該活動，與該館共同邀請臺灣藝術家李明維(Lee Mingwei)展出「移動花園」(The Moving Garden)大型裝置作品。本項展覽於6月23日開幕，展期至10月1日止。李明維並將於7月27日在亞洲藝術博物館週四藝文夜活動舉行藝術家講座，與觀眾分享他長期以來的核心創作理念，歡迎喜愛藝術的民眾踴躍參加。

李明維「移動花園」展出地點在博物館醒目的公共空間-北側中庭(North Court)。此一互動裝置作品包含30呎長的大理石檯，中間延伸的曲槽內，每天都會設置超過百朵以上的鮮花，參觀者將獲贈一朵鮮花，前提是必須將花朵轉贈給路上的陌生人，以完成施與受的過程，傳達花朵所代表的體貼與關懷，將人們連結在一起。

李明維1964年出生於臺灣，現居巴黎及紐約兩地，他擅於以社會及人際接觸的經驗連結觀眾，促進陌生群眾之間的不期而遇與自我反思，其作品曾在紐約大都會博物館、惠特尼美術館以及威尼斯雙年展等國際主流美術館與藝術節展出。本次亞洲藝術博物館的邀展規劃，獲得文化部與駐洛杉磯辦事處臺灣書院支持協助，李明維作品的深刻內涵也將為亞洲藝術博物館現有的當代藝術活動與收藏注入新的意義，帶來視覺及思想上的啟發，並凸顯臺灣當代藝術及文化的豐富性。

舊金山亞洲藝術博物館是西方世界針對亞洲藝術藏品規模最大的博物館之一，典藏超過40個亞洲國家的藝術品，在相關領域居全球領先地位。本次「百花爭芳艷」的策展理念是要彰顯「愛之夏」運動的和平主義和反物質精神，展覽主要呈現荷花、桃花、櫻花、菊花、鬱金香和玫瑰等六種花在亞洲藝術及文化中的意涵，並探討亞洲藝術文化當中花所傳達的故事，展品匯集現代風格的漆器、罕見瓷器、華麗紡織品以及當代藝術裝置與刺激感官的多媒體裝置等，以多元的藝術形式展現花的力量。