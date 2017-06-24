金曲獎決戰小巨蛋 典禮表演七亮點

金曲獎今晚登場，典禮表演包含天后張惠妹獻唱已故音樂人張雨生經典歌曲致敬、日本搖滾樂團「GLAY」登台演出、林宥嘉3D結合浮空投影、張震嶽的原民音樂結合嘻哈搖滾等七亮點。



一年一度的華人音樂圈盛事，第28屆金曲獎頒獎典禮今晚決戰台北小巨蛋，除了關注獎落誰家，典禮表演的視聽覺饗宴內容同樣引人矚目、精彩可期。



今年「特別貢獻獎」頒給逝世20年的張雨生，張惠妹將獻唱向恩師張雨生致敬，一連演唱多首張雨生的經典歌曲，並由能說能唱的陶晶瑩擔任引言人。為了這段表演，張惠妹還找了新加坡編曲大師Martin，和今年入圍「最佳編曲人」及「最佳單曲製作人獎」的製作人陳君豪製作，比照「新專輯製作」規格，在金曲舞台上緬懷恩師。



日本超人氣4人組搖滾樂團「GLAY」應邀來台擔任表演嘉賓，出道24年的他們首次參與金曲盛會，「GLAY」對1990年代日本搖滾音樂有相當深遠的影響力，曾多次舉辦10萬人以上的大型戶外演唱會，堪稱是日本動員力最強的搖滾天團之一，在台灣也有廣大死忠歌迷。



入圍「最佳國語男歌手獎」的林宥嘉受邀登台，並和「劇場影像詩人」周東彥跨界合作，將透過3D掃描結合浮空投影，虛實之間帶領觀眾走入歌中意境，把周東彥與丹麥團隊歷時兩年發展創作的跨國合作作品「光年紀事」，搬上金曲舞台。



曾獲「最佳新人獎」的李榮浩將首次踏上金曲舞台演出，自去年5月起李榮浩巡演超過30個海內外城市、觀眾高達30萬人次，這次李榮浩帶著巡迴汲取的養份與創作能量，回到對他影響重大的金曲殿堂，為此籌備三個月的表演內容「黑色搖滾」，盼帶給觀眾意外地驚喜。



拿下上屆金曲獎「最佳國語女歌手獎」的「鐵肺歌后」彭佳慧，將在本屆頒獎典禮帶來「榮耀時刻」表演，出道超過20年的彭佳慧，將透過充滿力量又溫柔細膩的嗓音帶來多首動人歌曲，希望藉由表演鼓勵任何勇敢追夢的人。



出道已24年的張震嶽，擁有關懷土地原住民身分的「海雅谷慕」、扣人心弦的街頭搖滾「張震嶽」，以及充滿力度的嘻哈電子音樂「兄弟本色」一員，他將在金曲表演一次帶給觀眾看三種「面貌」，串起原住民音樂跟嘻哈搖滾，用音樂「震」撼小巨蛋。



台語和客語兩大金曲歌王陳建瑋與羅文裕，將攜手巔覆傳統、展現母語歌曲全新風貌，今年2人皆升格為人父，表演將以「增產報音樂」為題，首次站上金曲舞台的兩人，將在年輕創意風格下穿插童謠，強調母語新生命，喻意文化傳承下一代不忘本。



至於今年金曲舞台，以主題「infinity」作發想，舞台視覺超過百米，創小巨蛋頒獎典禮舞台寬度的全新紀錄，更耗資運用AR擴增實境。燈光部份動用800支電腦燈，規格遠遠超過一般大型演唱會規格，讓頒獎典禮成為一場超級大秀，也象徵華語流行音樂中心的金曲獎能量滿載、發展無限，



台視下午5時起將轉播星光大道及晚間7時登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube-台視頻道、中華電信MOD、中華影視、Hami演唱會、飛碟聯播網、中國大陸騰訊、新加坡StarHub、馬來西亞Astro、美國EchoStar等，都與台視同步live播出頒獎典禮。