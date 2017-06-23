房車巡迴 米其林主廚挑逗F1賽車手的移動廚房

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1994年麥可凱恩(Michael Caines)因車禍失去右手臂後，想要成為世界頂尖主廚的夢想就難上加難，但在經歷23年、拿下米其林兩星主廚的封號後，他不只成為料理界的頂尖人物，更進入了全球極速賽車手的世界。

《CNN》報導，在一個賽事的週末，英國一級方程式賽車隊Williams Martini Racing F1正在凱恩的餐廳用餐，凱恩說，「我從小看著Nigel Mansell和Damon Hill(兩者皆為F1退役賽車手)替威廉斯在傲視群雄的領域中脫穎而出」，現在親眼見到他就好像「你曾看過電視中的英雄，竟然出現在你面前！」

F1車隊在今(2017)年3月到11月將會造訪20座城市進行馬不停蹄的賽事，但他們證明了在移動中也能享受高品質的美食，凱恩驕傲的向《CNN》表示，「他們說軍隊是需要填飽腸胃才能前進，威廉斯也不例外」，「我們需要製作出營養又健康的美食給賽車手，但同時也要供應美食給那些來觀看比賽的贊助商。」

凱恩在四年前開設了這家餐廳，完全是用房車打造而成，為的就是要提供最棒的佳餚給威廉斯團隊和眾多賓客，而且房車形式的廚房可以跟著F1賽事巡迴，在各地提供最理想的用餐體驗，也許這些用餐環境並不是最完美，但絕對與賽車手的現場狀況和需求最為接近。

凱恩強調一份好餐點對賽車手的重要性，特別是頻繁又壓力極大的賽事容易使他們身心疲倦，儘管威廉斯團隊的賽車手Felipe Massa和Lance Stroll可能到這個賽事結束都不再有對手，但這支團隊仍十分關心選手的飲食需求。

Massa和Stroll不會在賽前大啖鵪鶉蛋、龍蝦和小龍蝦，因為他們在賽事中的旅途很久，最重要的飲食就是家鄉味，他們會在週末賽事的特定時間用餐、寫進例行公事中，且盡可能不改變餐點。

初次登場的Stroll是加拿大人，通常喜歡吃藜麥和高蛋白魚類例如鮭魚或鱈魚；Massa則是自Ayrton Senna之後的第一位巴西人，飲食離不開烤魚、菰米和番茄沙拉，凱恩說，「要讓每個人都有賓至如歸的感覺，當他們暫時離開賽場，就能放鬆享受美食。」

而面對贊助商，凱恩也有一套應對方式，「如果選手沒有發揮應有表現，至少這些賓至如歸的感覺也能讓贊助商的週末有個美好經驗。」

但凱恩當然面臨賽事所在現場的食材而受侷限，他回憶一次在摩納哥的比賽，稱讚當地是鮮美海鮮與沙拉的最佳儲藏庫，但在俄羅斯或匈牙利，食材取得就較不容易。

不過，能有機會在邊烹飪時觀看現場精彩的賽車比賽，對凱恩來說無疑是最幸運的事，「一件我從小就喜歡的事到現在能親身觸摸體驗，讓我獲得極大的滿足感。」