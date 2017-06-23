研究：老爸爸較容易生出「鬼才」兒子

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）望子成龍是每個父母對兒子的期望，為了不讓孩子輸在起跑點，做為父母的無不絞盡腦汁為孩子鋪路和打基礎。不過，看完以下的研究，老爸爸們也許可以稍稍寬心點！根據研究顯示，老爸爸生出鬼才兒子的比例較高，也就是說這些男孩未來闖出一番事業的機率較高。

以往的研究結果顯示，老爸爸較易生出自閉症和精神分裂的小孩，但該研究卻完全相反。紐約市西奈山醫學院西維爾自閉症中心（Seaver Autism Center）的研究人員Magdalena Janecka表示，老爸爸的兒子們較聰明、對有興趣的事物專注力較高、教育程度較高外，未來的事業前景也較佳。

該研究對象為1萬5千對雙胞胎，在他們12歲時進行鬼才指數的線上測試，其中包含：非語言智商、專注度和社會孤立的程度，並集結、綜合父母提供的資訊後，結果顯示老爸爸的兒子在鬼才指數的得分較高。

該研究由英國倫敦國王學院（King's College London）和紐約市西奈山醫學院西維爾自閉症中心（Seaver Autism Center）共同研究，並於20日發表於《轉譯精神病學》（Translational Psychiatry）的醫學期刊上。

研究人員認為，老爸爸在事業上已有一番成果、收入也較優渥，因此能提供給孩子較豐富、全面性的生長環境和較好的學校。不過他們也認為，是基因造就這些男孩們的鬼才的特質，而且這些特質其實和自閉症也有雷同之處，另外，和年輕爸爸相比，這些特質和基因也較常在老爸爸身上發現。