智利解密二戰文件 納粹祕密行動曝光

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在大約75件包括希特勒塑像、納粹黨旗等納粹文物在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯被發現後，智利警方最近也釋出幾份曾經被標註為最高機密的二戰文件，外界因此得以一窺二戰期間，納粹特務在遙遠的中南美洲從事了哪些機密行動。

文件揭露，住在智利的德裔家族後代，曾經在智利南部進行游擊軍事訓練，許多潛伏在智利境內的德國特務則藉由智利中立國的身份，偷偷觀察同盟國商船的航線，不過，智利警方當時接獲消息後進行了調查，大約有40人被捕，並繳獲密碼簿、聯絡裝備還有許多武器。

除此之外，1937年到1944年的文件也記載著，智利警察在太平洋沿岸都市瓦爾帕萊索(Valparaiso)的港口圍捕了納粹特務，進而阻止他們試圖破壞巴拿馬運河，以癱瘓盟軍艦船來往大西洋與太平洋的計畫，智利情報單位50部門(Department 50)更是趁機破獲了兩個納粹在當地的特務據點。

智利警察署署長Hector Espinoza指出，從這些文件看來，智利情報單位在二戰期間功不可沒，如果不是他們阻止了納粹的行動， 不只是智利歷史，連世界歷史恐怕都會因此改寫。

那納粹的特務為什麼要跨越半個地球跑到南美洲去呢？事實上，南美各國充斥著大量移民的德裔家庭，許多人民同情納粹在二戰期間的立場，這讓許多國家對納粹德國的態度相對友善，智利一直到1945年德國的戰敗已經無法避免時，才對其宣戰。

戰爭前期，雖然他們沒有直接涉入二戰，仍接受軸心國大量的軍事援助，至今智利、阿根廷等國軍服樣式仍與二戰時期的德國軍服雷同，戰後更有許多戰犯逃往南美藏匿，且與南美獨裁國家的領導人私交甚篤，因此這些國家若藏有大量與納粹相關的資料，倒也不是很令人意外。

現在，這80份解密的文件已經正式交給智利的國家典藏辦公室檢查，負責人Emma de Ramon說，這些文件的真實度不用質疑，很快就會處理好，並公開給大眾查看。

不過，從歷史的角度看來，中間偏左的議員Gabriel Silber表示，在公開之前這些文件仍是國家機密，或許從今天開始，智利的人們會開始去審思、接受自己國家的商人和政治人物，曾大力支持納粹的醜惡事實。