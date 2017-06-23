全球「危險地圖」顯示：南美洲是下個疫情爆發潛在點

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據「危險地圖」(danger maps)，南美洲是下個危及全球公衛的病毒擴散的潛在熱點。

《BBC》報導，生態健康聯盟(EcoHealth Alliance)觀察哺乳類動物的生存環境與習性，試圖找出可能的病毒帶原物種與區域，期望能預測下一次全球性病毒爆發的區域，及早準備。

由於病毒多半寄生在哺乳類動物身上，並經由哺乳類與人類接觸，因此生態健康聯盟的研究人員以哺乳類動物為觀察標的，發現蝙蝠比其他哺乳類帶有更多的潛在威脅，而這些發現期望能有助於預防下一次愛滋病毒、伊波拉或大規模傳染性病毒，並做事前預防，然而這一點也不容易。

研究人員觀察586種會傳染到754種哺乳類的病毒，包括188種人畜共通傳染病，但有些物種的資料十分完善、有些卻缺乏資訊，因此研究人員利用目前已知資訊填補並估計哪些物種潛藏著可能影響人類的病毒。

這份發表於《自然》期刊的研究結果預測，在幾乎所有蝙蝠物種上發現17種感染原，而在所有靈長類和齧齒類動物身上則發現10種感染病毒，研究團隊並將這些物種分布的地區對應到世界地圖，製作成「世界危險地圖」。

齧齒類動物和帶原病毒分布於全球，並無特定地區的差別，但較集中在南美洲，其中一個研究員Kevin Olival告訴《BBC》，「有些危險熱點無法確切找出，這情況在全球不同地區的不同哺乳類是不盡相同的，但蝙蝠所傳遞出的危險信號較其他物種強烈。」

研究人員希望這份地圖能幫助全球因應下次可能到來的大規模病毒爆發，Olival補充道，「這些疾病之所以會出現，是來自於人類對環境的影響，我們的答案是希望能降低人類與野生生態的接觸，例如狩獵或棲地破壞。」

加州大學的James Lloyd-Smith說，「儘管多數流行病是人畜共通，但人畜共通的疾病並不會帶來傳染病」，「希望這些預測能使科學研究和病毒監測的目的擺在上位，而不是首先用來制定特定政策。」