黑暗中與自己對舞  新興舞蹈型態風靡全球

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當窗簾被拉上、阻絕了外界陽光，在室內的每個人就像遺落在音樂聲中，盡情搖擺、恣意奔放，這是在澳洲的墨爾本。

《BBC》報導，26歲的Annie以前很不敢在公眾場合跳舞，但若在一個「沒有人看」的場所，就自在多了，「那裏沒有評論、不會感到不自在，是一個適合放鬆的空間」，她說。

而Annie只是全世界上千個體驗「近乎黑暗」舞蹈的參加者之一，這種跳舞活動「No Lights No Lycra」源自於墨爾本，在幾乎黑暗的環境中進行，只有一點點光線避免參與者撞到他人，發起人希望人們能在黑暗中隨著音樂自由舞動，釋放自我。

這項跳舞兼健身活動NLNL對全球女性舞蹈課程來說是一大轉變，因為不像一般工作室的正式性，NLNL不要求動作標準一致，也不強求跟上所有人的節拍；相反的，NLNL強調無拘束的跳舞樂趣，釋放自我，不用擔心外貌而能自由舞動，或背負著減肥瘦身的壓力。

NLNL不只帶起這項活動的風潮，也帶動各地仿效美國歌手碧昂絲(Beyonce)特殊舞步或紐約扮裝皇后姿勢的舞蹈課程，如同俗諺所說，「跳舞吧！就像沒有人在看一樣」，這就是年僅34歲的墨爾本朋友Alice Glenn和Heidi Barrett在2009年創辦NLNL的初衷。

Alice說，「我們只是厭倦了到舞蹈教室跟著所有人做同樣動作，而且對自我要求很高」，「但人們享受跳舞的自由只是因為這感覺很好，並不是因為跳得好看。」

一份2013年的報告指出，現今健身產業須更迎合年輕人口味，年輕人較不像父母那輩一樣喜歡上健身房，他們更喜歡結合音樂和同儕社團的健身活動。

Alice補充道，另一項原因是參加者不需要「把自己看得太過重要、太拘謹」，儘管一開始的活動只有五個人參加，六個月後參加人數每週暴增到100人，Alice說，「我們的活動突然變得很風行」，尤其是有朋友在紐約布魯克林成立據點後，NLNL更登上了《紐約時報》的版面。

現在NLNL已擴大到全球75個地區，在北美、歐洲、紐西蘭、北京、香港等各大城市都有，活動費用不一，墨爾本是以每堂7澳幣(約台幣160元)的費用計算。

非洲旋律舞蹈結合健康概念

場景轉到佛羅里達的邁阿密，女舞者Simone Sobers了解部分女性因為特定體質容易過胖或引發心臟病，決定創立一種舞蹈健身，結合音樂與舞蹈這兩種他們文化中本來就有的元素，幫助女性更輕鬆減重。

Simone的「Boss Chick Dance Workout」是種結合hip-hop、舞廳、非洲舞蹈旋律和扭腰擺臀的舞蹈健身，這些課程專為女性設計，如此她們就不必在乎男性對身材的關注，並且可以盡情展現自己最性感的一面。

Simone從2013年在紐約創辦這些課程開始，如今已擴展到紐約和費城，每堂課收費14至25美元不等，甚至發表了全美21城市的巡迴展覽。

向碧昂絲致敬的舞步

而在墨爾本，Liz Cahalan創立的Bey Dance則是向歌手碧昂絲精神致敬的舞蹈課程，身為專業舞者的Liz去(2016)年在澳洲開了一間工作室，如今已擴展到伯斯和阿德萊德，現在則聘用35位員工教導課程和維持營運。

Liz說，「這已經不只是一堂舞蹈課，更是在告訴全世界女性『擺動身體』是允許的，應該要更勇敢跟自己的身體相處。」

Liz認為，像是Bey Dance或NLNL的出現是一種時代精神的展現，以前的觀念認為跳舞是某些身材、有舞蹈背景者的專利，但有些人厭倦了這種想法，才掀起了這些形式多樣的舞蹈課程。

紐約扮裝皇后的舞蹈和瑜珈

在倫敦，Juliet Murrell從一部1980年代以紐約非裔、拉丁美裔同性戀及變裝者為題材的舞蹈紀錄片《巴黎在燃燒》(Paris Is Burning)獲得靈感，2013年創立了House of Voga舞蹈教室，結合瑜珈和時尚舞步，Murrell說，「這些舞蹈動作強調手臂、肢體、身體語言和動作」，現已擴散到巴黎、愛丁堡和巴塞隆納。

Murrell認為，這類特殊舞蹈教室的出現反映了人們的偏好，而且他們正在做從未做過的事。