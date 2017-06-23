閨蜜門事件新進展 崔順實遭判刑三年

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）南韓前總統朴槿惠的「閨蜜門醜聞」，在朴被國會彈劾下台後，又有了新的進展。

除了朴槿惠之外的另一個事件要角，朴的密友崔順實(Choi Soon-sil)在被警方逮捕並起訴後，法院在今(23)日正式以行賄的罪名，判處崔需入獄服刑三年，首爾中央區法院的判決認為，崔順實利用其與總統朴槿惠之間的私人關係，使其女兒鄭宥娜(Chung Yoo-ra)獲得進入知名梨花女子大學的特權，並在入學後濫用關係讓鄭獲得良好的成績，證據確鑿。

同時被判刑的還有梨花女子大學的前校長崔京姬(Choi Kyung Hee)和招生處負責人孔南功(Namkung Gon)，兩人皆因任意給予崔順實的女兒特別入學待遇，分別被判刑2年和1年半。

鄭宥娜上(5)月被從丹麥引渡回國後，目前正在接受檢方的調查，檢調機關相信，崔順實與朴槿惠還涉入迫使包括三星集團在內的韓國大企業，「捐贈」上億韓元給崔順實控制的基金會，而鄭宥娜可能會是找到崔與朴聯手貪污證據的重要環節。

如果上述事件屬實，那崔順實刑責可能就不是短短的三年有期徒刑，而是會因為恐嚇罪和濫用權力相關罪嫌，面臨數十年的牢獄生活，如果後續發展如此，那從今年四月開始以來的賄賂相關罪行，不過是小兒科。

朴槿惠面對的控訴則比崔多上更多，身為一個總統，卻允許沒有政府公職的友人擅自介入重要行政業務，除了放任閨蜜干政外，朴面臨的罪行還有收受賄賂、經濟脅迫犯罪、濫用權力和洩露國家機密等。

遭到閨蜜門波及的還有三星副總裁李在鎔(Lee Jae-Yong)，檢方相信他在三星公司職務交接之際向崔順實行賄，藉此換取政府支持他繼續握有大權，他在二月被警方逮捕，現在仍在審判當中，不過李堅稱他沒有做出任何不法的行為，也沒有要求朴作出有利他的政策，三星會捲入完全是因為崔和朴的不實指控。