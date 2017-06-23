台灣油杉的傾訴在保育小站開展！

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局22日表示，配合「保育小站･一棵台灣油杉的傾訴主題展」，特規劃包括「綠化家的風景」、「手繪植物自然筆記」、「保育小站大解謎」、「紙上森林」及「毬果動物園」等5場次系列精采活動，並透過導覽解說、猜題解謎、手作體驗等方式融入自然探索過程中，讓大家動手創作作品，體驗臺灣油杉的魅力。

林務局說，在師大附近的林務局保育小站門口有一棵珍貴稀有植物台灣油杉，即日起至10月31日，民眾到保育小站參加林務局每月所舉辦的主題活動，將可一一解答臺灣油杉的特別之處以及市定古蹟保育小站的故事。6月28日由「綠化家的風景」揭開活動序幕，介紹植栽綠化在社區中扮演的角色及功能，運用樹木模型、樹枝、動物造型等裝飾，讓民眾共同布置出具有森林般情境的綠色家園。

7月9日將舉辦「手繪植物自然筆記」，介紹臺灣油杉及其生育環境的植物夥伴， 8月13日舉辦「保育小站大解謎」，配合一棵臺灣油杉的傾訴主題展，藉由實境解謎活動的過程，讓民眾更加認識錦安里周圍之古蹟建物，9月10日舉辦「紙上森林」，從樹木的形態特徵，一窺樹木的內心世界，而10月15日舉辦「毬果動物園」，則是利用毬果、樹枝及木片等自然素材，發揮創意製作屬於自己的紀念品。

林務局表示，為鼓勵民眾造訪保育小站參加台灣油杉主題展，現場推出保育宣言活動，民眾只要在參觀後，彩繪自己對油杉的想像或留下一句屬於自己的保育宣言，即可兌換台灣油杉限量貼紙1份。

一棵臺灣油杉的傾訴展覽展出時間至10月31日止， 綠化家的風景系列活動共計舉辦5 場次，每梯次參加人數限定20人， 採網路預約報名，歡迎有興趣的民眾報名參加， 詳細活動內容請至林務局自然保育網(http://conservation.forest.gov.tw/)或林 務局-森活情報站臉書專頁查詢。