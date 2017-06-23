今夏滋補美顏術 台北美福潮粵坊「煲湯」出擊

炎炎夏日，消暑有道!台北美福大飯店港潮美饌「潮粵坊」由主廚鍾安富結合哈密瓜、雪梨及青木瓜等水果，搭配烏骨雞、豬軟骨等食材推出「哈密瓜燉豬軟骨」、「青木瓜燉土雞」、「雪梨燉烏骨雞」及「蘋果燉鵪鶉」四款涼補湯品，即日起至8月31日陸續推出；除了夏飲煲湯外，滋補美顏再升級，凡於全館各廳用餐消費，均可再享頂級燕窩湯品加購優惠。今年夏天饗食有道，滋養有術，潮粵坊夏日涼補專線02-7722-3390。

粵菜精髓之一的滋身煲湯，無論單品乃至例湯，均採用全食材精心熬煮，依時當令、生津厚養。潮粵坊鍾安富主廚表示:「此次設計的水果煲湯滋養潤肺，味道非常清甜。」每盅涼補煲湯選材精緻，需經過適當的火侯控制，長時間熬製而成。」清涼退火的水果，搭配多種鮮味食材，精心熬製出四款湯品，「哈密瓜燉豬軟骨」採用皮薄多汁的哈密瓜，搭配富含豐富膠原蛋白的豬軟骨、蜜棗及金華火腿，清香順口；傳統廣式煲湯的「青木瓜燉土雞」則選用富含木瓜酵素等多種營養素的青木瓜，搭配土雞腿溫燉至香氣四溢，青木瓜去油解膩，雞湯鮮香飄散；「雪梨燉烏骨雞」將香甜多汁的雪梨搭配整隻烏骨雞熬煮，湯品中另添加有潤肺的南杏與北杏，煲煮後的烏骨雞肉質滑嫩，湯品富含豐富的膠原蛋白與淡淡的雪梨果香，細膩清新；「蘋果燉鵪鶉」則是選用有動物人參之稱的鵪鶉搭配蘋果熬製而成，鵪鶉肉質細嫩，油脂較一般家禽類少，常作為滋補食材，整道湯品清甜中帶有馥郁的蘋果香，非常適合於炎夏品嚐。

除了夏日涼補煲湯外，台北美福大飯店要讓賓客們吃得巧更吃的美!潮粵坊鍾主廚將頂級燕盞經過長時間文火燉煮，保留其中水溶性蛋白質，每口純而不膩的口感勾勒出頂級食材的精髓。賓客們到美福除了享用美食佳餚，餐後來一碗精心熬製的養身燕窩湯，清涼潤補又消暑，打造由裡而外的潤膚好氣色! 即日起於飯店內各餐廳用餐，不限消費金額皆可享「杏汁燉官燕」及「百合紅棗燉官燕」兩款養顏甜湯加購優惠。