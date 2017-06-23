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今夏滋補美顏術 台北美福潮粵坊「煲湯」出擊

用餐消費頂級燕窩優惠購 養顏滋補再升級

By  台灣英文新聞－編輯
2017/06/23 14:06

炎炎夏日，消暑有道!台北美福大飯店港潮美饌「潮粵坊」由主廚鍾安富結合哈密瓜、雪梨及青木瓜等水果，搭配烏骨雞、豬軟骨等食材推出「哈密瓜燉豬軟骨青木瓜燉土雞雪梨燉烏骨雞蘋果燉鵪鶉四款涼補湯品，即日起至8月31日陸續推出；除了夏飲煲湯外，滋補美顏再升級，凡於全館各廳用餐消費，均可再享頂級燕窩湯品加購優惠。今年夏天饗食有道，滋養有術，潮粵坊夏日涼補專線02-7722-3390。

粵菜精髓之一的滋身煲湯，無論單品乃至例湯，均採用全食材精心熬煮，依時當令、生津厚養。潮粵坊鍾安富主廚表示:「此次設計的水果煲湯滋養潤肺，味道非常清甜。」每盅涼補煲湯選材精緻，需經過適當的火侯控制，長時間熬製而成。」清涼退火的水果，搭配多種鮮味食材，精心熬製出四款湯品，「哈密瓜燉豬軟骨」採用皮薄多汁的哈密瓜，搭配富含豐富膠原蛋白的豬軟骨、蜜棗及金華火腿，清香順口；傳統廣式煲湯的「青木瓜燉土雞」則選用富含木瓜酵素等多種營養素的青木瓜，搭配土雞腿溫燉至香氣四溢，青木瓜去油解膩，雞湯鮮香飄散；「雪梨燉烏骨雞」將香甜多汁的雪梨搭配整隻烏骨雞熬煮，湯品中另添加有潤肺的南杏與北杏，煲煮後的烏骨雞肉質滑嫩，湯品富含豐富的膠原蛋白與淡淡的雪梨果香，細膩清新；「蘋果燉鵪鶉」則是選用有動物人參之稱的鵪鶉搭配蘋果熬製而成，鵪鶉肉質細嫩，油脂較一般家禽類少，常作為滋補食材，整道湯品清甜中帶有馥郁的蘋果香，非常適合於炎夏品嚐。

除了夏日涼補煲湯外，台北美福大飯店要讓賓客們吃得巧更吃的美!潮粵坊鍾主廚將頂級燕盞經過長時間文火燉煮，保留其中水溶性蛋白質，每口純而不膩的口感勾勒出頂級食材的精髓。賓客們到美福除了享用美食佳餚，餐後來一碗精心熬製的養身燕窩湯，清涼潤補又消暑，打造由裡而外的潤膚好氣色! 即日起於飯店內各餐廳用餐，不限消費金額皆可享「杏汁燉官燕」及「百合紅棗燉官燕」兩款養顏甜湯加購優惠。

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