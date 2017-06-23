拒絕「中式英文」 中國推全國運動

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在許多地方旅遊時，常常會看到特別翻譯成其他語言給觀光客看的標示，但是有時候不翻還好，不嚴謹的翻譯反而讓看到的人一頭霧水，「中式英文」(Chinglish)就是其中一種。

面臨被外媒戲稱為「遊客困惑之國」(Land of the confused tourists)的窘境，北京政府誓言做出改變，在本週宣布，12月將在13個就運輸、娛樂、醫藥和財經領域的服務區域推出「國家級標準」的英文改善措施。

中國第一大報《人民日報》指出，所謂「國家級標準」，指的是在翻譯英文時，必須使用「正確的文法」和「合適的語域」，避免不常用的表達方式和單字，並確保使用的詞彙不會毀損中國或其他國家的形象。

中國近幾年湧入大量的國外觀光客，地方政府和觀光景點為了讓觀光客了解地區歷史或標示，常常必須在很短的時間之內產出大量的標語、說明牌，導致並沒有時間去修正錯誤的資訊，很多時候直接使用字面上的翻譯，任意套用中文語意類似、實則相差很遠的單詞，這讓許多公家機關張貼的佈告鬧了笑話。

比如說，在部分天花板低矮的交通工具或房舍處，會看到「小心頭部」的中文警示牌，但是英文翻譯卻十分令人哭笑不得，變成「Be careful to hit your head」，翻回中文反而變成「打自己的頭要小心」這種讓外國觀光客完全不懂的句子。

如果僅僅是看不懂倒還小事，如果變成帶有負面意味的語句，像是北京的中華民族博物院，其「中華民族園」的別稱譯文本為「China Ethnic Park」竟被翻成「Racist Park」，變成「種族歧視公園」，這恐怕就容易引起外界誤會了。

現階段，中國已經興起「矯正英文」的運動，《每日電訊報》(The Telegraph)形容，使用中式英文已被中央視為國家恥辱，除了修正已有的標語外，中國也打算從年輕人的教育做起，未來希望可以根除這樣的狀況。