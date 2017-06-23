彭淮南：台灣應珍惜低物價  並非低薪主因

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中央銀行今(22)日召開第二季理監事會議，會中總裁彭淮南表示，台灣通膨率低、而民眾購買力高，物價低並非抑制薪資成長的主要因素，應提升勞動生產力與投資，認為「民眾不珍惜物價穩定。」

由於外界認為台灣薪資長期停滯與物價有關，彭淮南今重申，物價對薪資成長並無顯著影響，且通膨率減緩是全球性的現象，台灣通膨率低且穩定，與民生相關費率漲幅減緩有關。

彭淮南說，由於生產自動化、商品高科技化、經貿全球化及自由化程度加深，主要國家通膨預期降低，使得全球通膨率也減緩，台灣亦然，還有制度面因素包括完善的健保制度，學雜費、交通及水電費相對各國低廉，也抑制台灣物價漲幅，「捷運木柵線（民國）85 年通車，運費都不變，代表物價穩定。」

彭淮南強調，台灣物價長期穩定，通膨預期也低，且波動不大，有助維持民眾實質購買力，但由於物價長期穩定，久而久之大家以為是當然，彭淮南說，「其實物價穩定是很可貴。」

根據研究顯示，若薪資按物價調整、或要求按物價漲幅調整薪資，除了可能導致通膨失控，實質薪資也不一定會增加，最後將導致物價上漲，並非明智之舉。

他認為，提高薪資的重要因素應由勞動供給與需求決定，只要名目薪資成長高於通膨率，實質薪資就能成長，形成良性循環，而提升勞動生產力、產品附加價值、促進投資與總需求上升，才是帶動薪資成長的正途。