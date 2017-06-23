中華電信全心建設4G最大頻寬技術領先再突破

中華電信一直以來致力於提供客戶更優質的服務品質，不僅持續投資網路建設，也積極導入先進技術。2014年中華電信領先業界率先宣布4G服務開台，帶領全台灣進入4G新世代，積極布建4G網路，更於同年12月達成「鄉鄉有4G」、｢鄉鎮數涵蓋100%」的最廣涵蓋範圍目標，2016年又率先啟用2600頻段及3CA服務，持續樹立台灣電信服務的新里程碑。今年，中華電信繼2月領先全球首發「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」，更積極加碼投入網路建設，以4G最大頻寬優勢，全面提升網路服務，今(22)日宣布將再度超越業界，推出全台唯一4CA (4頻聚合)服務，為全台客戶引進尖端技術，用心打造更優質的服務。

全心全意積極建設，4G最大服務頻寬，客戶體驗再升級

中華電信大4G服務獲得最多客戶選擇，自服務推出以來，市占持續第一，為打造最好的行動服務體驗，中華電信用心建設，持續努力優化全區服務品質。中華電信自去年2600頻段服務開台後，紮實布局全新網路規劃，加碼投資建設，今年度行動通信基礎建設資本支出，較去年同期增加，預計4G基地台設備數量將成長40%，擴量至去年的1.4倍。

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「中華電信肩負全台行動寬頻建設的重要使命，為全台布建涵蓋最廣的4G服務，自4G開台以來一路領先同業，獲得最多客戶選擇。為持續提供客戶最佳的使用體驗，中華電信今年持續加重網路建設投資，積極布建，以4G最大服務頻寬優勢，全心投入，打造台灣更優質的行動網路環境。」