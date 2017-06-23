中壢槍擊案3死  嫌犯舉槍自盡仍在搶救中

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市中壢區元化路商圈昨(22)晚發生槍擊案，張姓嫌犯朝2男1女近距離行刑式開槍後舉槍自盡，目前仍在搶救中。

桃園市中壢市區元化路商圈22日晚上9時多傳出槍擊命案，20歲張姓男子持槍闖入位在大樓8樓的地下運彩兼網拍公司，控制2男1女員工後朝3人頭部開槍，3人送醫不治。

警方表示，嫌犯以「行刑式」朝死者頭部開槍，行凶後還朝死者身體連開多槍，致人於死意圖明顯，停留現場時間長達22分鐘。

張姓嫌犯在搭電梯到1樓大廳時，一名警員持槍正準備上樓，兩人擦身而過，警員回頭追出大樓外要張姓嫌犯站住受檢，張姓嫌犯假裝要拿證件手伸入背包竟掏槍朝警員開1槍，幸未擊中。

稍後張姓嫌犯逃進死巷，因躲不掉支援警力圍捕，舉槍朝自己太陽穴開槍倒在血泊中，送醫後至今(23)天凌晨仍未脫離險境。

張姓嫌犯的家屬也趕到現場關切、心急如焚，對事件經過不發一語，張因傷勢嚴重、腦部大量出血有生命危險，腦神經外科醫師認為已無法手術，目前仍在加護病房救治。

警方根據目擊者說法，案發的網路行銷公司為尹姓死者等人共同經營，槍手在走進公司後，朝33歲的尹男、21歲黃女、22歲的古男開槍，但過程中一度卡彈，後來陸續連開多槍，3人慘死槍下。

而在張姓嫌犯進入辦公室前，1名楊姓員工在門外最先看見槍手拿著槍進來，嚇得往裡面大喊後立即往外跑逃過一劫，警方已經找到楊並留置了解案情，他供稱不認識張姓槍手。警方初步研判為地下運動彩券簽賭案糾紛。