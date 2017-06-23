6月23日台灣各報頭條速報

聯合報：年改樓地板 確定32160元



聯合報23日報導，立法院臨時會昨天開始處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案。會議持續至晚間10時，才通過20條條文。完成二讀程序的重點條文，包括確立最低生活保障金額為32160元；未來公務員的育嬰留職停薪期間的年資，可在「自負提撥費用」後，併計退休年資。



中國時報：松指部7官士 澎湖越南店狂歡



中國時報23日報導，軍紀放蕩！今年3月空軍馬公基地才發生中校軍官率隊到「越南店」作樂遭記大過，如今又傳出松指部設施分隊長陳泰嘉少校，被爆率同仁及眷屬，搭空軍C-130運輸機赴澎湖旅遊，期間與下屬共7人到「越南店」消費，不僅有4名半裸越南妹陪同，還疑有4人進行特殊性服務；行程結束，再搭軍機返回，形同搭軍機極樂澎湖。



蘋果日報：鬧區冷血槍擊3死 轟頭行兇 殺手飲彈命危



蘋果日報23日報導，驚悚！桃園巿中壢鬧區昨晚發生3死槍擊案。一名槍手闖進一棟大樓內，疑因運彩及賭博糾紛，朝8樓一家地下運動彩券公司內2男1女，以行刑式朝3人頭部開槍，槍手行兇後還朝死者身體連開多槍，致人於死意圖明顯；鄰居聽聞連續槍聲巨響報警，槍手行兇後下樓逃逸，遭遇獲報趕來的警方，槍手被逼到無路可逃，朝警方開1槍後飲彈命危，這起兇殘槍擊案至少造成3人死亡，警方正循線追查。



自由時報：立院二讀 公務員年改樓地板32160元



自由時報23日報導，年金改革進入立法最後衝刺階段！立法院臨時會昨在國民黨團逐條發言、逐條表決下，緩慢推進「公務人員退休資遣撫卹法草案」的二讀程序，其中最低保障金額經表決，通過民進黨版的3萬2160元。臨時會今天將繼續審查後續條文。