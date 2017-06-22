文資局與四校合作MOU暨文資學院研發成果發表會

全球氣候變遷，面臨天然災害及環境改變的挑戰，而臺灣氣候高溫多濕，地震、颱風頻繁，以及社會變遷與經濟開發，都讓文化資產面臨日益嚴峻的挑戰。隨著政府與民間對於文化資產保存意識的提升，開始跨領域合作研擬對策，面對不同的保存課題進行研究，也共同培育人才，藉以傳承珍貴的文化、藝術與歷史。

文化部文化資產局於6月22日（週四）邀請已與本局簽署MOU的台南藝術大學、雲林科技大學與正修科技大學三校，一起出席見證本局與台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心簽訂學術合作備忘錄的儀式，會中並將呈現大家近期在文化資產保存方面的努力，以及文化資產局文化資產學院研發群組三年來的研究成果。

文資局有鑑於臺灣文化資產專業修復的需求日增，除了由所屬的文化資產保存研究中心(以下簡稱文資中心)長期致力於修復技術及材料研發、科學檢測資料庫建置、人才培育與國際合作等相關工作之外，自104年起本局更與國內培育文保科學及修復人才的重點學校包括國立雲林科技大學、國立臺南藝術大學、正修科技大學等三校簽訂為期5年的學術合作備忘錄；今年則與具織品修復專業的台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心簽訂合作備忘，以因應國內對於相關領域研究與人才培育的需求。

文化資產保存需要跨領域的結合，面對氣候變遷的環境，產官學研各界攜手合作，才能有效率的完成與時間賽跑的保存研發工作。從104年起辦理文資學院研發群組補助，持續推動各界合作，以預防性保存科學、科學調查與紀錄方法研發、修復技術研發、耐候與環保修復材料研發與應用、建築類文化資產破壞模式與監測技術研發，以及其他具前瞻性或急迫性的文化資產保存需求等六大主題進行研究補助，迄今已有近四十項研究，其中多篇論文還獲邀至國外發表。

文化部了解國家多數地方文物館及典藏單位無修復文物之專業能力，且典藏環境不佳，需由中央主導建立國家級修復平臺，促進建立統一修復及典藏規範，並以國家級技術合作修復文物，藉由文化資產的保存深化土地及人民歷史記憶。因此，本次記者會將由文資局施國隆局長親自主持MOU簽署儀式，以合作取代競爭，攜手營造整體價值，落實臺灣文化資產保存工作，創造文保新藍海，讓世界看見臺灣。