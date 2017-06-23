全球暖化融化冰河 科學家保存「冰的回憶」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）全球氣候變遷影響極大，除了極端氣候外，上升的高溫使得許多以前冰封的地區開始出現融雪，科學家為了拯救冰層，開始行動了起來。

15名來自不同國家的科學家組成「冰之記憶」(Ice Memory)團隊前往玻利維亞，藉由住在山腳下的導遊和搬運工的幫助，從該國安地斯山脈的伊宜馬尼峰(Illimani)取下部分冰層的樣本，希望將這些冰塊轉移後，保存在義大利、法國科學家共同設立在南極的協和科研基地(Concordia)。

團隊往冰層下方挖掘了130公尺並獲取了75份樣本，冰河學家Patrick Ginot指出，身為一個研究冰河的學者，他們希望保存越多這種「冰芯」越好，因為光是這些樣本冰層就紀錄了地球超過1萬8千年的氣候、環境歷史，不愧有「地球氣候百科全書」的稱號。

伊宜馬尼峰海拔6438公尺，可以從玻利維亞首都拉巴斯(La Paz)清楚地看到山頭上，因為積雪終年不化形成的「白色帽子」，正因為這一明顯的特徵，「永恆之雪」(Eternal Snow)的稱號不脛而走，不只是在該國原住民愛馬拉人(Aymara)的神話中頻繁出現，到了現代，仍是音樂與文學作品的重要元素之一。

然而，「永恆」之雪不敵全球暖化，科學家警告，年年上升的高溫讓安地斯山脈許多地方的積雪開始融化，冰之記憶團隊成員就說，在過去的18年內，伊宜馬尼峰的平均溫度就上升了攝氏0.7度，嚴重影響維持冰層的能力。

除了外貌改變外，過去少量的融雪可以穩定的供應山腳下村莊淡水，融冰速度加快讓淡水獲取的時間變得極不規律，融水多的時候會導致洪荒，供水少的時候又會缺水，讓仰賴這些水的人民傷透了腦筋。

現階段，法國領導的冰之記憶團隊正在全球活動，希望能藉由保存各地的冰層樣本，在南極建立「冰的庇護所」，除了伊宜馬尼峰外，團隊在阿爾卑斯山脈的白朗峰(Mont Blanc)也在進行類似活動，未來還打算進一步前往俄國與尼泊爾，繼續採樣。