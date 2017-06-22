期交所股東會 通過每股配發股利2.5元

臺灣期貨交易所於今(22)日召開106年股東常會，由董事長劉連煜主持，證期局期貨管理組組長高新興列席指導，及多位期交所董監事與會。本次股東會通過每股配發股利2.5元(含現金股利2.2元及股票股利0.3元)之盈餘分派案。



劉董事長表示，臺灣期貨市場去(105)年全年度交易量為2億4,167萬8,556口，已連續三年突破2億口，業務上並創下期交所成立以來單一年度推出最多項新商品之紀錄，能有此成績，要特別感謝主管機關指導、各位股東及期貨業的鼎力支持，協力推展業務。

去年臺灣期貨市場穩健發展之原因，主要包括：一、持續推動「三足鼎立」發展策略，在既有主力商品—國內股價指數類商品之外，積極發展匯率類及國外股價指數類等兩類商品，去年計上市小型人民幣匯率選擇權、人民幣匯率選擇權、印度50期貨、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等5項新商品，為期貨市場注入新動能；二、持續改革商品及制度，包括調整黃金類商品契約規格及延長交易時間至下午4時15分、加掛高價位股票期貨小型契約、建置國外股價指數期貨三階段漲跌幅度機制，使交易更為便利；三、上線第5代交易系統及新增連線備援機制，提升撮合速度、穩定性與交易效能，尖峰處理容量再升速至每秒48,000筆；四、持續推動法人機構參與臺灣期貨市場交易、續辦第2屆「期貨鑽石獎」以獎勵法人機構，致銀行業、保險業及投信業之交易量較104年成長123%。

劉董事長表示，臺灣期貨市場去年的亮麗表現，再次受到國際間的肯定，期交所甫於今(106)年6月9日榮獲國際財經專業雜誌亞洲銀行家（The Asian Banker）頒發「2017年年度金融衍生性商品交易所」（Financial Derivatives Exchange of the Year），為亞洲地區唯一獲獎之交易所，期交所已連續三年獲頒此一獎項，顯示期交所之優越營運表現不斷獲得國際肯定，證明臺灣期貨市場在全球衍生性金融市場贏得國際肯定，未來期交所將更加努力，期許成為亞洲地區最優秀之衍生性商品交易所。



期交所成立屆滿20年，基於過去發展臺灣期貨市場之經驗及國際發展趨勢，持續精益求精，已於今年5月15日上線夜盤交易及美國道瓊期貨、美國標普500期貨兩項美股指數期貨新商品。其中，日盤及夜盤交易時間合計長達19小時，為交易人打造幾近全天候交易新平台，上線後逢美股出現大幅波動，成為交易人於臺股收盤後避險交易新管道。根據統計，上線迄今夜盤日均量達4.9餘萬口，占日盤交易比重達6.08%，更有多日因交易人觀察美股消息，積極於夜盤預先建立部位避險，致占日盤比重達一成以上，相關夜盤交易情形已遠超過期交所預期之3%目標。此外，美國道瓊期貨及美國標普500期貨上市後，交易人參與踴躍，交易量迅速擴增，上市至今道瓊期貨及標普500期貨日均量分別達2,762口及368口，且夜盤交易量分別逾日盤5倍及3倍。

