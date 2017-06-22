〈時評〉賴神言論 傷了深綠

連日來，台南市長賴清德釋出兩岸關係言論，明確反對一國兩制，但因為涉及到「親中愛台」、「九二共識」等敏感性話題，此舉雖有助於提升賴清德在中間選民的形象好感度，卻恐怕也為此傷害了綠營或獨派團體的期待。

賴清德一直是民進黨接班梯隊的重要人選，再過一年多，他即將卸任台南市長，蔡英文總統原本有意網羅他到中央政府服務，增加歷練，但考量到賴清德是否布局台北市長、新北市長的選戰，一切靜候賴清德的決定。

長期深耕南台灣的賴清德，若要揮軍北上，不論參選雙北市，或是藉由進入中央政府更上一層樓，都必須強化處理兩岸關係的能力，同時，盡量淡化深綠的色彩，向中間選民靠攏，才有可能開拓更大的能量，厚植下一步的實力。

因此，不論賴清德提出的「親中愛台」說法，或是「接受九二共識也不是問題，問題是一國兩制要把台灣降為如香港、澳門的殖民地，台灣人民不會接受」的論述，都頗有投石問路、試水溫的味道，因為這些正迎合中間選民的口味。

民進黨人士看在眼裡，自然知道賴清德心中撥得如意算盤，只是對於黨內目前最耀眼的下一顆政治明星，敢怒不敢言，深怕傷了賴清德的羽翼，但這不代表獨派或深綠團體就能全盤接受賴清德的說法。

畢竟深綠團體對於國民黨之於中國的做法，都視為「傾中賣台」，相較之下，賴清德以台灣為核心，向中國伸出雙手的作為，是否就成為他口中的「親中愛台」，獨派人士恐怕也得觀望。

莫忘了，民進黨上次執政時期，被黨內基本教義派公開點名的11寇，新潮流就占了多數，而賴清德也是新潮流出身，這層關係很難釐清，也很難被遺忘，會不會因此再被貼上符號，將是另項隱憂。

能代表民進黨角逐總統大位者，其中，一股最重要的助力，就是獨派人士的力挺，一旦失去了鐵桿泛綠的支持，從黨內初選到藍綠對決，都將失去最主動催票部隊，容易後繼無力，這也是每逢選舉，都要先向獨派拜碼頭的原因。

賴清德想要成功脫穎而出，除了提出論述外，如何在政治光譜上遊走，外界將還有得瞧。

（作者李平華，資深媒體人）