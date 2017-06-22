七月美國風 家樂福美國周開跑

隨著暑假旺季即將到來，家樂福六月底好康活動超級多！由於七月美國國慶月即將到來，也是美國生鮮蔬果非常重要的生產季節，家樂福搶在六月底推出「美國瘋」活動，除了超過5百支好吃、好用又好玩的美國進口好物一次下殺5折起之外，更在店內安排包含：神奇魔術秀、歡樂小丑秀以及裝扮大遊行..等熱鬧活動，要讓民眾今夏都能在家樂福享受美式歡樂氛圍。

另外，家樂福即將於明(22)日開出全台第100家店，是全台灣唯一擁有量販店、線上購物、超市等多元店型的通路，為感謝民眾長久支持，家樂福自6月23日起也特別舉辦「邁向100感謝您」連四天的感恩祭活動，推出百元商品、買一送一、瘋狂價商品等超殺促銷之外，6月23日晚上七點全台各分店還將舉辦邁向100店感謝宴、24日下午5點全台同步開賣百元福袋。

新奇美食 流行好物 超夯新品

家樂福美國週 美式生活好物一次購足

健康概念酪梨油洋芋片、超美味棉花糖抹醬、網路熱烈討論液體衛生棉還有暑期強檔電影變形金剛5、神偷奶爸..電影周邊商品， 這些今年暑假你絕不能錯過的熱門商品通通都在家樂福美國週。家樂福公關經理林夢紹表示，美國商品是家樂福最受歡迎的進口商品國家之一，今年美國週家樂福一口氣推出超過5百支商品，為了讓民眾更有新鮮感，新品仍然維持在二~三成，其中最受歡迎的商品當屬當令的生鮮蔬果如櫻桃、水蜜桃......等，也特別強化民眾最喜愛的餅乾零食、早餐穀類、美式醬料甚至冰淇淋等美味爆表美食，尤其美國民眾熱愛的洋芋片商品口味更是超多元，可以說是必敗第一名，例如DEEP RIVER洋芋片有五種不同風味，另外，今年更推出健康取向的GoodHealth酪梨油洋芋片，順口卻不膩，還有Pasta脆片餅乾等都是喜歡美式零食的民眾必買商品。另外，諸如各種早餐穀片、有機穀物、好玩有趣的棉花糖抹醬.....等，都會顛覆你對美國食物的想像。

除了美國原裝進口食品受歡迎，而各種量大便宜又好用的清潔、保養、個人用品更是不能錯過，今年美國週引進超強吸水吸油的BOUNTY廚房紙巾，是婆婆媽媽必買超級好幫手之外，更引進目前網路熱烈討論的超夯美國Always Infinity液態衛生棉、美國沙龍級美髮品牌Nexxu沙龍級洗髮乳......等，每一樣都居家生活好物。

吃的用的美國瘋，喜愛美國電影的民眾更不能錯過今年暑假的超強檔電影變形金鋼5以及神偷奶爸續集電影周邊商品，林夢紹經理表示由於每次變形金剛系列新電影上映，都會帶動周邊商品銷售，以變形金剛玩具類來說新電影上市帶動相關玩具業績大幅成長近一倍，因此今年家樂福除了大量引進多樣化變形金剛週邊商品之外，在暑假銷售旺季前更結合孩之寶、勁量電池、舒適牌刮鬍刀…等變形金剛電影聯名商品，於全台各店內推出電影主題性促銷活動，民眾任買任二件指定變形金剛聯名商品就送刮刮卡，有機會刮中市價5萬元的「暗黑色金屬塗裝柯博文頭盔」。另外，看準電影帶來的廣大商機效應下，更與電影公司在內湖店外牆打造了全台獨一無二的大型變形金剛電影戶外廣告，並自海外空運全台唯一一尊超逼真大黃蜂來台，瞬間讓賣場轉變成吸睛度十足的變形金剛遊樂場！

家樂福美國週推薦必買商品如：口味多元又美味的「美國DEEP RIVER洋芋片56克」、口味超級特別甜蜜的「Fluff 棉花糖抹醬213克 、超有健康概念的「美國GoodHealth酪梨油洋芋片」、可愛領結造型餅乾的「Pasta蝴蝶結脆片餅乾」、今夏最夯的「Zico椰子水1公升」 、 網路熱烈討論，液態輕盈舒適的超夯「美國Always Infinity液態衛生棉14-18入」、超強吸水吸油的「BOUNTY廚房紙巾79張*12捲」、「變形金剛電影5豪華組人物」。

百店感恩宴、百元福袋、百元商品

邁向100感謝您 家樂福感恩回饋連四天