英國脫歐 歐盟機構搬新家成「搶食大賽」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）英國脫歐後，設在英國的歐盟機構又該何去何從呢？今(22)日除了梅伊之外的27國歐盟國領導人將在歐盟總部布魯塞爾見面，討論該如何將這些機構移出英國。

然而，隨著英國脫歐談判的日程越來越近，這個機構花落誰家的簡單決定，竟然變成了一場「搶食大賽」，因為對各國來說，擁有歐盟機構不只是一項「尊榮特權」，機構的特殊性和必要性，使它們具有一些看不到的附加價值。

舉例來說，從1995年設立開始就駐紮在倫敦金絲雀碼頭的歐洲藥物管理局(EMA, European Medicine Agency)，由於其負責審查全歐洲的藥物，每年大約有3.6萬名科學家和其他訪客定期造訪該地，這代表機構所在地可以每年穩定地獲得人流，替當地的旅館、地方帶來生意，所以為了爭取EMA落腳，27個歐盟國中就有至少21個國家申請。

各國部長和外交官無不在高峰會上卯足全力，除了巧舌如簧試圖爭取支持者外，還建立形象網站，宣傳城市交通網絡、科學實力和教育程度，希望藉由這些「加分條件」脫穎而出。

雖然結果大約會在10月出爐，現階段各國仍然沒有任何共識，連投票系統都無法搞定，歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)和歐盟委員會主席榮克(Jean-Claude Juncker)支持採用類似於歐洲歌唱大賽(Eurovision song contest)的三輪多數決制，然而，部分東歐國家堅持應該遵循歐盟傳統，獲得全部成員同意。

東歐國家認為，2003年歐盟東擴時曾經承諾，要優先讓沒有歐盟機構的國家獲得新的歐盟機構，現在保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、賽普勒斯和斯洛維尼亞都還沒有任何歐盟機構駐紮，他們擔心歐盟「食言」，讓他們失去爭取到歐盟機構的機會。

事實上，爭搶機構也早已不是新聞，一些國家為了獲得歐盟機構駐紮，甚至不惜嘲諷其他國家，競爭的激烈讓已經成立的機構常常要花費數年的時間，才能找到總部的位置，一些外交官擔心，冗長的討論時間可能會讓專家們不堪等待離去。

2001年，當歐洲食品安全管理局(European Food Safety Authority)成立時，前義大利總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)就在與芬蘭爭取落腳權時，酸芬蘭「連帕瑪火腿都不知道怎麼處理食安」，雖然最後確實由義大利的帕耳馬(Parma)勝出，該城匱乏的學校教育和與布魯塞爾間不便的飛行交通卻讓許多食安審查員抱怨連連。

然而，這次並沒有幾年給歐盟拖時間，一名資深歐盟外交官指出，雖然歐盟在爭搶機構方面非常沒有效率，這次的決定應該會很快出來，因為英國脫歐已經箭在弦上，歐盟必須向外界證明，「他們是個有效率的機構」。

另一方面，英國仍在大聲疾呼「讓這些機構留在英國」，希望可以把這些機構的搬遷排除在脫歐公投外，只是歐盟各國在這點上面有共識倒是毋庸置疑，所有國家都堅持，機構不只要離開倫敦，英國還要支付搬遷費。