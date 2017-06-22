新北市參加2017年ICG代表隊授旗 市長勉勵締造佳績

2017年國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）將於7月4日至9日於立陶宛考那斯（Kaunas, Lithuania）舉行，新北市長朱立倫今（22）日授旗予代表團，勉勵選手締造佳績。

市長朱立倫表示，去年本市舉辦第50屆ICG，透過賽會與前來參賽之各城市建立良好友誼，讓所有參賽者留下對本市的美好印象，今年本市將第6度組團參加ICG，除了期盼選手超越自我締造佳績外，更鼓勵選手們擔任體育外交小尖兵，用滿滿的熱情再次將新北市的美好介紹給外國朋友認識。

教育局表示，今年共計17位選手分別參加田徑、游泳、桌球、柔道等4種競賽種類，本屆參賽選手中，田徑種類溪崑國中鄭歆瑩去年贏得女子100公尺銀牌，106年全中運更以11.81秒成績破大會紀錄奪下金牌，是我國首位12秒內跑完100公尺的國中女子選手；光榮國中蔡佳靜去年ICG拿下女子田徑推鉛球項目金牌，106年全中運也以14.21公尺紀錄破大會並取得銅牌。

游泳種類福和國中女子仰式金牌女將陳思綺今年第3度參加ICG，前兩屆ICG分別在50、100、200公尺仰式蟬連金牌得主，106年全中運再度勇奪國女組50、100、200公尺仰式金牌，並以29.38秒成績刷新大會50公尺仰式紀錄，另新泰國中游善云、陳子安、福和國中康耘綺在去年ICG也分別參加女子50公尺蛙式、200公尺自由式及100公尺自由式，分別奪得金牌、銀牌及銅牌佳績。

桌球種類海山高中國中部王冠儒去年ICG也在男子桌球單打賽中獲得銅牌，期待今年本市運動健將們再次大顯身手，與國外選手同場較勁，奪得佳績。

新北市長期以來致力於學生運動發展，期許本屆ICG選手透過參與國際賽事和外國選手用運動搭起友誼的橋梁，並藉此提升自我國際視野與競技實力，而能超越自我，再創顛峰！