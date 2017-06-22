Ford EcoBoost® 125引擎連續第六年榮獲國際年度引擎大賞

Ford EcoBoost 125汽油引擎六連霸摘星，再度獲選為2017年國際引擎大賞「1.0L以下最佳引擎」。

自2012年Ford EcoBoost 125引擎問世以來，以其小排氣量、強大馬力、高效節能的特性贏得10項的國際年度引擎大賞獎項，在台灣，2016年所售出的Ford Fiesta當中就有80%為搭載Ford EcoBoost 125引擎的車款。

Ford將於2018年初推出搭載汽缸暫歇科技的Ford EcoBoost 125 引擎，進一步降低二氧化碳排放並改善能源效率。

Ford EcoBoost 125 引擎獲選為2017年國際引擎大賞「1.0L以下最佳引擎」，此具小而強大的三缸汽油引擎自2012年推出以來即連續第六年獲此殊榮，稱霸級距冠軍。

Ford EcoBoost 125引擎結合性能、節能和科技等優勢於一身，獲得評審讚美，自上市以來，贏得10次國際引擎大賞獎項，包含「年度最佳引擎大賞」及「最佳新進引擎」。

「Ford EcoBoost 125 引擎改變了市場的遊戲規則，透過精密的EcoBoost渦輪增壓科技、缸內直噴技術和雙獨立可變汽門正時系統，為小排氣量節能引擎立下標竿。」Ford歐洲分公司產品開發副總裁Joe Bakaj 表示，「即便獲得了10次國際年度引擎大賞的榮銜，我們仍不斷研究並拓展引擎工程的領域，以提供消費者更優異的引擎技術。」

在全球，從Ford Fiesta到Transit廂型車、皮卡貨車和Focus RS和Ford GT超跑在內的Ford Performance車款皆搭載EcoBoost引擎技術，以提供強大的動力輸出與高效節能表現，其中部分車款甚至搭載最高排氣量3.5L的EcoBoost汽油引擎；在台灣，Ford提供EcoBoost 125、EcoBoost 180、EcoBoost 245、EcoBoost 320等動力配置，相對輸出等同數值的馬力，卻都較同級馬力表現的自然進氣引擎排氣量小，讓車主能以較少的稅金享受相對大馬力。銷售報告顯示，在台灣，2016年所售出的Ford新車中就有超過70%為搭載EcoBoost引擎的車款，而其中更有80%的Ford Fiesta搭載EcoBoost 125引擎。

今年共有35具引擎競逐1.0L以下最佳引擎，較第一年多了9具。而節能效率卓著的Ford EcoBoost 125三缸引擎被來自31國的58名汽車專業記者評選為「1.0L以下最佳引擎」。這具創新的引擎在2012年首度搭載於Ford Focus之上，而在這個市場競爭性與日俱增的級距中，仍長期居於尖端引擎科技的領導地位。

「儘管不斷有新的引擎問世，Ford EcoBoost 125三缸引擎仍舊是市面上最佳的設計。在被提名參賽的每一年皆拿下級距冠軍，著實令人激賞。」第19屆國際年度引擎大賞共同主席暨國際引擎科技雜誌(Engine Technology International Magazine)總編輯Dean Slavnich表示。

Ford運用了多項先進工程技術，致力於為消費者提供節能的汽油、柴油和電動化的動力輸出。2018年將推出搭載汽缸暫歇科技的Ford EcoBoost 125 引擎，此科技能夠在14毫秒當中關閉或重新啟動一個汽缸—速度比眨眼還快上20倍—且無須犧牲性能表現或運轉精緻度。在低速滑行或定速巡航等不需引擎全力輸出的駕駛條件下，它能自動使其中一個汽缸進入暫歇狀態，減少不必要的燃油消耗，進而為消費者節省更多花費。