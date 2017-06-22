基北區高級中等學校免試入學公告實際招生名額、0.3％個別序位區間查詢服務

2017學年度基北區高級中等學校免試入學實際招生名額於今(22)日中午12點起公告於網站（https://ttk.entry.edu.tw）。基北區（含共同就學區）各高中、高職及進修學校共有177所學校，合計66,031個招生名額。
2017學年度基北區高級中等學校免試入學超額比序項目包括志願序、多元學習表現（含均衡學習、服務學習）及國中教育會考，提醒參加基北區高級中等學校免試入學的同學，相關資訊統一在基北區高級中等學校免試入學委員會（https://ttk.entry.edu.tw）網站查詢。
為提供參加基北區高級中等學校免試入學學生必要足夠的選填參考資訊，基北區高級中等學校免試入學委員會網站（https://ttk.entry.edu.tw）自2017年6月22日（星期四）中午12時起可查詢個別序位區間(分整體、男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道(如：科學班、直升入學、專業群科特色招生甄選入學、國中技藝技能優良學生甄審入學、產業特殊需求類科優先入學、實用技能學程、學習區完全免試入學、優先免試入學錄取且報到者)，依超額比序(未含志願序)項目，每一區間以0.3%的人數呈現，同時也可以查詢到自己的國中教育會考及多元學習表現成績。詳細內容請至https://ttk.entry.edu.tw網站最新消息觀看，或洽詢免試入學委員會專線（02）2960-2500分機252、220。
基北區高級中等學校免試入學正式選填志願時間從2017年6月22日（星期四）中午12時起至6月29日（星期四）中午12時截止，選填網站為https://ttk.entry.edu.tw，新北市政府教育局提醒學生務必把握時間，最晚在6月29日中午前完成志願選填。同時，該網站特別設計「招生名額查詢」功能，可依不同選取條件(公私立學校、學校所在區域、學校類型、科別類型等)快速查詢各類學校招生名額，建議學生多多利用。選填完成後，應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件時間繳交報名志願表，個別報名的同學（包括變更就學區、非應屆重考生、自國外或大陸地區返臺者）請於2017年7月1日（星期六）上午9時至下午4時、7月2日（星期日）上午9時至中午12時前攜帶簡章規定之指定文件到新北市立永平高中（地址：新北市永和區永平路205號）現場報名，才算完成報名。
志願選填期間如有任何問題，建議家長或學生向原就讀國中的輔導室或教務處諮詢。三市教育局處另提供志願選填諮詢服務，新北市諮詢服務請至新北市12年國教資訊網http://12basic.ntpc.edu.tw/查詢，或電洽（02）2960-3456分機2659、2663、2664、2692、2577、2585；臺北市諮詢服務請至臺北市12年國教資訊網http://12basic.tp.edu.tw/，或電洽(02)2725-6351；基隆市諮詢服務請至基隆市12年國教資訊網http://12basic.kl.edu.tw/查詢，或電洽（02）2430-1505分機102。
基北區高級中等學校免試入學訂於2017年7月11日（星期二）上午11時放榜（可至各招生學校網頁、免試入學委員會網站https://ttk.entry.edu.tw查詢），獲錄取學生需於2017年7月13日（星期四）上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。已報到學生，如欲參加後續其他入學管道招生，請在2017年7月14日（星期五）中午前至錄取學校辦理書面聲明放棄。