聯合國：2050年前全球人口將破98億

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）聯合國最新發布的報告指出，如果印度與中國的統計數據正確，7年內印度人口就會超越中國成為世界人口第一多的國家，而奈及利亞將會取代美國，成為人口總數第三名的大國。

聯合國經濟及社會事務部人口司(Department of Economic and Social Affairs’ Population Division)估計，以現在的成長幅度來算，現今76億的人口數將會在2030年之前突破86億，在2050年前超過98億，21世紀結束的時候，全球就會有超過112億人口，這些人口成長大部分將會由發展中國家貢獻。

人口司負責人John Wilmoth說，根據聯合國持有的全球223個國家、地區人口統計，非洲的人口成長率最可觀，從現在開始算起，一直到2050年前，全球超過半數的人口成長都會在非洲發生，而已經發展很長一段時間的歐洲，在其他地區人口成長的同時，可能將迎來第一次人口負成長。

根據估計，2050年前全球大部分的人口增加，依照對人口成長的可能貢獻值排列，會集中在印度、奈及利亞、剛果、巴基斯坦、衣索比亞、坦尚尼亞、美國、烏干達和印尼，同時間內，非洲的人口數將直接翻倍。

以奈及利亞來說，該國現在是全球人口第七多的國家，但是在上述的10個國家中，擁有最高的人口增加速度，如果成長速度不變，在本世紀過一半以前，奈及利亞就會在人口總數上超過美國，成為全球人口第三多的國家，而長期佔據人口最多國家寶座的中國，也將在2024年以前被印度超過，掉到第二位。

然而，這份〈2017全球人口報告〉(The World Population Prospects: The 2017 Revision)也指出，儘管人口持續成長，幾乎全世界的所有地區都出現出生率下跌的狀況。

Wilmoth表示，平均下來，2010到2015年間，全球婦女一生會有2.5個小孩，實際情況下，全球的出生率分佈十分不均，出生率最低的歐洲每名女性一生平均有1.6個小孩，而出生率極高的非洲，則高達4.7個，聯合國標準下的47的最不發達國家(LDPs)更是因為高出生率，人口年成長率達到2.4%，將在2050年之前增加大約9000萬人口。

對於歐洲等已開發國家而言，不只是低人口成長，低出生率也造成人口高齡化，現階段全歐洲人口已經有超過四分之一是60歲以上的老人，2050年前高齡人口就會超過35%，將大幅影響歐洲的生產效率。