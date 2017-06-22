宏都拉斯副總統訪義美 試吃麵包讚不絕口

（台灣英文新聞/ 李嘉 桃園報導）宏都拉斯共和國副總統阿瓦雷斯（Ricardo Antonio Álvarez Arias）一行4人,今(22)日專程前往義美食品公司位於桃園南嵌的觀光工廠,並受義美董事長高志尚盛情招待。

訪賓一行還包括國家中部地區總統特派員馬丁尼茲（Héctor Virgilio Martinez Lozano）、公安部次長室區域安全防治顧問亞爾哥達（José Augusto Argueta Padilla）、以及謝拉大使（Ambassador Rafael Fernando Sierra Quesada），今天特獲邀前往義美食品工廠參觀義美的西點麵包廠、食品安全研究室等，並與義美高層進行食安與商業交流。

（副總統一行人參觀義美西點麵包廠）

雙方也針對咖啡各項產品進行廣泛討論。義美董事長高志尚表示，希望藉由宏國對咖啡的專業知識，向副總統及宏國的咖啡專家討教，並提供專業的意見。

宏都拉斯為世界十大咖啡出口國，阿瓦雷斯副總統此行來台旨在推銷宏國咖啡，並參加台北國際食品展，訪團在台停留期間晉見蔡英文總統、接受陳建仁副總統款宴、也拜會我國企業，如台灣糖業公司、義美食品、三陽機車等。

高志尚表示，義美食品創立至今，已走過83年，歷史悠久；公司從30幾年前，便與美國速食龍頭業者麥當勞合作，獨家代理滿福堡、貝果、麵包、甚至冰淇淋等多種產品，隨後也相繼與漢堡王、肯德基等國際知名食品業者合作代工，比一般業者更早接觸國際市場，因此對於食品安全的檢驗早已超過一般食品檢驗的標準。

參觀西點麵包廠時，阿瓦雷斯試吃了工廠製作的麵包，豎起大拇指直呼好吃，讚不絕口，品嚐之餘不忘對高志尚說聲「恭喜」，神情愉悅。

阿瓦雷斯指出，今天看到義美公司對食品安全的注重、食安研究室的專業程度，這些都可以作為宏國很好的榜樣，期待台宏企業之間有更多的合作，他也對義美董事長至上最高的敬意。

（參觀DIY教室時，副總統阿瓦雷斯與義美董事長高志尚開心與小朋友們合照。）

（參訪結束前，阿瓦雷斯與高志尚互贈禮物）