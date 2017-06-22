為何「指尖陀螺」竟被列為頭號危險玩具？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近幾個月以來廣受全世界大人小孩喜愛的「指尖陀螺」，竟遭美國消費者監督組織「世界反對危險玩具」列為頭號危險玩具。

指尖陀螺體積小、不到掌心大，價格又親民（網路價新台幣30元有找），外觀呈扁平輪狀，可輕易放在指尖上轉動，在歐美、亞洲等國家的中小學掀起熱潮，學生們都在比賽誰可以轉的最久，但也因為學生們太過沉迷，導致上課分心，讓許多學校老師感到困擾而嚴禁小孩帶來學校。

美國消費者監督組織「世界反對危險玩具」（World Against Toys Causing Harm, WATCH）周三表示，「指尖陀螺」因微小零件容易脫落，一旦被孩童誤食，可能卡在食道之內，導致噎傷。

近日美國德州和俄勒岡州都發生幼童誤吞指尖陀螺被緊急送醫搶救，其中一名幼童情況較嚴重需手術開刀取出。WATCH的主席Joan Siff表示，家長們千萬不要有種迷思，以為某種玩具既然能引起流行風潮，肯定就是安全無虞的。

另外，WATCH也指出，懸浮滑板以及鋰電池都有一定的安全風險，已導致多起消費者受傷甚至死亡的案例，例如：今年4月美國賓州發生一起充電中的懸浮滑板引發民宅失火的意外，懸浮滑板根本不該被列為玩具，但是卻仍可在許多零售玩具店買得到。