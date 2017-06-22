海巡署查獲食蛇龜走私1638隻 林務局妥善安置

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局19日表示，海巡署南巡局高雄第二機動查緝隊執行專案任務時，於高雄港柴山外海14.5浬攔檢走私活體動物漁船，查獲大批保育類野生動物食蛇龜，經清點後共計1,638隻。

林務局說，食蛇龜為台灣原產龜鱉目動物，特徵為具有可動的腹甲，可與前後背甲完全閉合，使外觀有如密閉的箱子，因此又被稱為閉殼龜或箱龜，屬野生動物保育法公告之珍貴稀有野生動物。近年因大陸市場以其為寵物、食用或中藥材需求，致野外受獵捕、走私壓力極大，造成族群生存威脅， 2016年聯合國毒品與犯罪辦公室發表的「世界野生動物犯罪報告」，食蛇龜即被列名為全球盜獵最嚴重的龜種之一。

林務局說，高雄第二機動查緝隊是在19日在海上及時查獲漁船走私數量龐大食蛇龜，而林務局在接獲通報後，第一時間啟動緊急處理措施，並由該局屏東林區管理處派員與海巡人員漏夜清點，總計1,638隻。目前已全數安置妥切，相關犯嫌於20日由海巡單位移送高雄地方法院檢察署偵辦。

林務局表示，為保護食蛇龜野外棲地，2013年已公告劃設「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」，面積達1,296公頃，持續進行棲地管理、維護、研究及調查等工作，2016年也在全國各地清除各式獵具503件，查獲違反野生動物保育法嫌犯人數161人。林務局也強調，從2016年底起與警政署保安警察第七總隊合作執行「查緝盜獵食蛇龜工作執行計畫」，於全國淺山地區鄉鎮加強擴大攔檢盤查及查緝工作。此外，林務局積極辦理食蛇龜晶片植入作業，如查獲載有晶片之個體將成為犯罪鐵證，本次所查獲之食蛇龜經查驗有部分具有標記，將提供檢察官進行犯罪調查。

林務局呼籲，食蛇龜生長緩慢、繁殖週期長，被獵捕後，其野外族群將很難恢復。依據野生動物保育法，保育類野生動物不得獵捕、宰殺、買賣，違者依同法第41條可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。如民眾於郊野發現有食餌的捕鼠籠或折疊籠等，可向林務局通報0800-057-930；0800-000-930，或可跟所在地警政單位或內政部警政署森林暨自然保育警察隊(02-23512968)或海巡署(118)通報。​