在地農產品與友邦齊聚台北國際食品展

(台灣英文新聞 / 林靜怡台北報導) 2017年台北國際食品五展21日上午在台北盛大開幕，今年有來自全球36個國家及地區，總計1717家廠商參展，外貿協會預估可吸引超過67000名國內外採購買主到場。中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢表示，台灣市場的多樣性及對外國食品歡迎友善的程度也充分的展現在這次的食品展。

照片由左到右為貝里斯駐華大使賀黛安(Diane Haylock)、多明尼加駐華大使José Miguel Soto Jiménez、瓜地馬拉駐華大使亞谷華(Olga Maria Aguja Zuñiga)、薩爾瓦多駐華大使錢曾愛珠(Marta Chang de Tsien)、尼加拉瓜駐華大使達比亞 (William Tapia Alemán)、宏都拉斯副總統阿瓦雷斯 (Ricardo Álvarez)、台灣副總統陳建仁、中美洲經貿辦事處主任邢瀛輝大使、宏都拉斯駐華大使謝拉(Rafael Fernando Sierra Quesada) - (照片中美洲經貿辦事處提供)

今年的開幕典禮邀請到宏都拉斯第一副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)到場揭幕，並且在台灣副總統陳建仁及各國使節團的陪同之下到「中美洲館」參觀。該館由中美洲經貿辦事處(CATO)規劃並結合外貿協會設立的「FTA與中南美洲邦交國專區」，讓中美洲六國的廠商與官方經貿協會組團參展，現場展出多樣化特色食材，其中又以咖啡、海鮮、牛肉、加工蔬果、酒類、各式香料與調味醬、堅果以及調理食品等為主要產品。

參展的貝里斯館精選了該國出產的巧克力原料及其他農特產品。如下圖展櫃內的可可展品，解說員透過現場的去殼的可可，從樹上採栽到碾壓而成一路到市面上常見的巧克力粉一一的向民眾說明製作程序，並提供可可核茶飲料與可可油脂讓民眾體驗其多元性。

來自花蓮的在地品牌「銀川」在展區透過現場試吃白米，讓民眾感受有機米的香氣與風味。原本從事飼料採購的賴兆炫表示，在接觸有機飼料後，發現了有機的契機。於是決定於1995年從職場退下來轉戰有機栽種，創立品牌。因為無經驗，只好先從一公頃試種，加上需符合有機的相關規範，只能一邊摸索一邊調整。如今，從原本一公頃的稻米栽種到現在的三百公頃，從傳統的灌形栽種到集結了130位農友一起加入有機栽種行列，現在有機米的產量已經可以達到每年3000噸了。

賴兆炫進一步的說，目前「銀川」米除了獲得歐盟有機認證標章外，還有其他國內外的認證。雖然，台灣米有出口到歐、美與馬來西亞等國，但大部分的銷量還是以台灣市場為主。

李靜潔料理老師透過示範，一步步的帶民眾從洗米到煮米，要讓民眾用最簡單、不添加過多的香辛料品嚐米的甜與香。並且，分享簡單、慢活與健康的好處。(照片由台灣英文新聞提供)

馬來西亞品牌「Julie’s」餅乾今年邀請到國際知名主廚甄文達(Martin Yan)站台，該品牌也跨品牌合作推出二種威化餅乾。現場出了展示民眾熟悉的蘇打餅外，還邀請到眾多名廚發輝巧思讓餅乾變成蛋糕。

華裔美國人主廚甄文達表示，進到廚房後，每位廚師所使用的工具和原料都是一樣，只有透過創意巧思才能把一樣的東西變的更好吃更有趣。像蘇打餅好了，市面上的蘇打餅都是一樣的，只要發揮一點點創意就可以把他變成千層蛋糕了。

「Julie’s」深耕馬來西亞30多年，堅持用好的原料製作產品，於2010年進入台灣市場，再以跨品牌合作方式提供多元產品予消費者。(照片由台灣英文新聞提供)