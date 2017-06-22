黑心油可以不吃，但你不能不呼吸

PM2.5已被確認為國人死亡第四大危險因子，大環境不易改變，就從自我保護做起，空污嚴重時避免外出，選購有認證、有效的口罩來佩戴，多喝水，並使用空氣清淨機以保護自己、增加生活品質。

日前台大舉辦記者會發布其與國健署進行影響國人死亡的危險因子研究結果，指出高血糖、抽菸、高血壓和PM2.5暴露是前四大危險因子，在西元2009年總共已奪走近5萬人的性命。其中PM2.5暴露是唯一的環境因素，它對人體的危害甚鉅，已有許多報導提及，因此對於這個健康殺手，真的要嚴陣以待、積極對抗。而我們除了透過能源和交通政策的修訂，以及交通、燃煤電廠和工業污染的改善等，國人又該如何自處？

SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉提出以下建議：多喝水、多使用大眾交通工具或騎自行車；烹飪時多以蒸煮代替油炸和燒烤；空污嚴重時記得關窗，以及在室內如因二手菸、燒香或油煙造成空污時，一定要使用空氣清淨機；出門前先查詢戶外空污程度，嚴重時應避免外出、運動，外出則戴口罩防範，醫療級口罩優於一般口罩，而且目前市面上已有實驗證實可防PM2.5且經SNQ國家品質標章認證的口罩產品。此外，如處於秋冬季節，中醫師建議可食用百合、水梨或山藥等這類白色的食材，以養護我們的肺。

口罩是阻隔空氣污染和細菌病毒的最直接物品，屬於防疫產品的一環。這幾年來官方和民間「SNQ國家品質標章推廣中心」已針對防疫產品建立一套審核機制，由專家針對「實用效益」、「品質管制」、「安全性」、「研發創新」等面向為民眾把關，這也是目前防疫產品唯一的認證管道。目前有SNQ標章的防疫產品共41項，包括口罩、洗手露、乾洗手、抗菌液、消毒水製造機、抗腸病毒濕紙巾等。而為了方便民眾選購有認證的產品，SNQ「健康優購網」可提供服務。（查詢SNQ認證防疫產品品項--https://goo.gl/2aZtna）