6月22日台灣各報頭條速報

聯合報：綠大翻案 18趴2年落日



聯合報22日報導，年金改革表決戰一觸即發。民進黨立法院黨團昨天拍板公務人員退休撫卹法修法的關鍵條文立場，18趴優存2年落日、樓地板門檻3萬2160元、所得替代率採5年或10年降至60％，週五黨團會議擬以不記名投票掀底牌。其中18趴部分，確定與年改會提出的6年歸零不同調。



中國時報：一例一休大限到 北高屏依法開罰



中國時報22日報導，一例一休制度即將於7月1日上路，各地方政府執法態度不一，率先炮轟中央政策的南投縣府揚言，將「無限期」輔導業者，也會制定自治條例「走自己的路」；台北、高雄、屏東等3縣市強硬表示，已給業者半年輔導期，一旦違法立即開罰。其他絕大多數地方政府表示，將配合中央政策勞檢，但優先「以輔導代替開罰」。



自由時報：永豐金案肯定邱正雄 蔡批金管會角色混淆



自由時報22日報導，永豐金前董事長何壽川因涉三寶建設超貸等案被羈押且撤職，永豐金董事邱正雄日前接任代理董座，金管會卻對邱相關談話表示肯定，民進黨立委段宜康和時代力量立委黃國昌都對此猛批。據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨也在民進黨中常會中重話批評，金管會身為主管機關，相關發言如果不是不當，就是角色自我認知混淆。



蘋果日報：名嘴陳立宏腦癌病逝 還沒看女兒嫁人「不甘心」



蘋果日報22日報導，罹患腦癌2年多的資深媒體人陳立宏昨驚傳過世，享年52歲。台北榮總說，陳3天前（週一）因昏迷入院，經診斷為中樞神經系統衰竭，家屬決議不施行心肺復甦術，昨中午12時52分宣告不治。陳的好友、電視主持人鄭弘儀透露，因腦癌醫藥費龐大，陳妻賣掉安身立命的房子，「這是壓垮立宏的最後一根稻草。」總統蔡英文昨說，陳用手中的筆和麥克風讓大家看到台灣的好，謝謝他為這塊土地的付出！