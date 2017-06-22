巴拿馬總統：兩岸外交休兵結束 與中建交

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今天說，雖然巴拿馬和台灣有很好友誼，但兩岸外交休兵已結束，身為巴拿馬總統，選擇和中國建交是「做對的事」、「正確的決定」。

瓦雷拉並指出，巴拿馬有和重要盟友-美國，分享這一決定的資訊，在與台灣斷交前3、4小時打電話告知美國的朋友。

他還說，2008年，前總統馬英九代表的國民黨贏得總統大選，台灣和中國的外交休兵，兩岸從經貿到觀光等等的交流，「那是個成功故事」；突然，政治情況改變，他也向台灣的外交官員，甚至最高層的人，公開建議訪問巴拿馬的台灣總統，兩岸應緩和關係，「如果外交休兵結束，巴拿馬就會改變外交承認」。

巴拿馬日前與中華民國斷交、與中華人民共和國建交後，瓦雷拉本週訪美，上午他參與華府的美洲國家對話組織（Inter-American Dialogue）ㄧ場對談活動，而巴拿馬改變外交承認也成為外界關注的焦點。他以英文回答中央社記者提問時，做上述表示。

中央社記者問，為何巴拿馬選擇在這個時間點、與中華民國斷交？就地緣政治的安全角度來看，巴拿馬是否事前告知重要盟邦-美國，巴拿馬與台灣斷交的決定？

他先提到聖多美普林西比的例子及多個月前的甘比亞選擇與北京建交，瓦雷拉說，當時他就打電話給台灣的朋友問「外交休兵」（diplomatic truce）怎麼了？他強調，巴拿馬並不是第一個改變外交承認的國家，還提到哥斯大黎加2007年就跟台灣斷交。

他說，然而，哥斯大黎加和台灣斷交後、兩岸關係後來有改善、外交休兵，但近來，巴拿馬再問：到底外交休兵還存不存在？還是已結束？得到的答案是「結束了」，於是巴拿馬開始和北京談判協商。

瓦雷拉指出，巴拿馬有和重要盟友美國分享這一決定的資訊，在3、4小時前打電話告知美國的朋友；他還透露，早在3、4個月前、巴拿馬就和美國外交官員談過，如果兩岸的外交休兵結束，巴拿馬就會改變外交承認，「我們不需要得到誰的許可，巴拿馬是主權國家」，和美國有很堅實的夥伴關係，但「我們是主權獨立的國家」。

他指出，巴拿馬和台灣有很好的友誼，也希望友誼能繼續，但這是巴拿馬的政治決定，他更多次強調，這對巴拿馬來說是做對的事、正確的決定。

儘管瓦雷拉強調，巴拿馬沒有要求任何東西，「什麼都沒有」，但他提到自己2007年訪問上海、參加當時於中國舉行的世界特殊奧運會，他看到中國經濟發展留下深刻印象，他說，他當時就告訴北京，如果他當選總統，會在外交關係上、轉向北京。

他不斷強調，這對巴拿馬的發展來說是「做對的事」，巴拿馬期待與中國深化關係，而中國在巴拿馬當地有很多的投資、也參與許多建設，他看重中國的經濟實力，所以他才認為，「為什麼不轉變巴拿馬的外交關係？」；他說，期待未來有機會訪問北京、上海。