英媒：社群媒體成政治抹黑戰場 台灣也上榜

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）利用社群媒體做政治宣傳不是新聞，但牛津大學最新研究揭露，這個現象有越來越普及的趨勢，有些國家還存在利用假帳號操作、散佈民意的情事。

《衛報》報導，這份牛津大學網路研究所（Oxford Internet Institute）的研究涵蓋了包含台灣、巴西、加拿大、中國、德國、波蘭、烏克蘭、美國、俄羅斯等九國。研究發現一些傳統政治宣傳上的「抹黑、謊言、誤導」式的資訊正透過臉書、推特演算法在網路上大幅傳播。

例如，俄羅斯近45%高度活躍的推特帳號事實上是聊天機器人。而台灣一場反蔡英文的活動中，有上千個互相協調（但並非全自動）的帳號同步分享中國的政治宣傳。《衛報》指出，這份研究顯示社群媒體在世界各地都成了骯髒政治的戰場。

政治操作的主要方法在各國都大同小異，透過大量的免洗（自動化）帳號在社群網絡上按讚、分享、發文，這些社群的演算法就會讓內容大肆席捲大家的社群頁面。大量出現，自然能吸引人們對內容真正的進行辯論、交流，增加曝光度。另外更單純用免洗帳號衝高按讚數、點擊率，製造高支持度的假象。

俄羅斯長久被指控透過社群媒體操作美國、法國總統大選選情。研究指出，事實上其國內亦出現大量政治操弄。俄羅斯一開始會器重這類數位宣傳專家，就是為解決國內異議團體利用社群抗議普丁政權。殊不知，俄羅斯政府後來摸清楚這套技術後，自己拿來對抗美國。

《衛報》指出，臉書、推特這類的社群媒體始終沒有明顯做為對抗政治操作。例如，臉書透過外圍組織如Snopes，自行建立半自動的事實察核機制來驗證流通的訊息真偽。推特「反聊天機器人」機制在對抗商業活動非常有效，卻不大涉及政治。

網路研究所教授Philip Howard表示，社群媒體多半放給使用的大眾自行標誌出這些帳號。

不過，研究特別提出，眾多國家中，德國在打擊政治操作和他國顯著不同。德國擔心網路上的不實言論會實際促成現實生活中的政治攻擊，立法要求社群媒體需為網站內的言論、內容負起責任。