無聲的進擊殺手─肝癌 相信醫師積極治療是關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）肝癌早期沒有症狀，通常是因為腹痛難耐就醫，才被檢查罹患晚期肝癌。壢新醫院血液腫瘤科主任歐偉仁醫師表示，根據台灣癌症登記報告統計，2014年台灣癌症新增人數為10萬3,147人，其中肝癌發生人數有11,358人，在十大癌症排名第四位，民眾切勿輕忽。

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘醫師提醒，肝癌患者得知罹病後都相當害怕及慌亂，甚至逃避正規治療，等到發生症狀就醫時，常常錯失了介入治療良機，相當可惜。預防肝癌最重要的方法就是要早期診斷，尤其是有B、C肝帶原者，更不能掉以輕心。

台北市立萬芳醫院消化內科主任吳明順醫師表示，延長肝癌患者的存活時間，一直是醫界努力的目標，目前肝腫瘤治療方法相當多樣，醫療團隊會視患者的肝功能、腫瘤大小、數目、位置及轉移與否等情況，選擇適當的整合治療計畫，也會考量患者病程及身體狀況。治療方法包括手術切除、肝臟移植、射頻電燒、栓塞、標靶藥物及免疫療法等。

歐偉仁醫師表示，肝腫瘤復發是目前治療上最棘手的問題，一旦復發就要重新評估治療方式，患者就要再辛苦面對治療過程，這時最重要的治療關鍵就是相信醫師，把醫師視為戰友一起來對抗病魔。

提醒民眾，若診斷罹患肝癌，也千萬別亂尋求偏方，一定要尋求經驗豐富的醫師評估，積極配合治療，提高存活機會。