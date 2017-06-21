新北市樟樹實創高中優先免試入學 6月21-23日獨招正式起跑

新北市立樟樹國際實創高級中等學校於16日完成首批新北市公立優先免試入學管道入學學生之報到程序，本次選擇樟樹實中入學的張以真與簡維廷，因喜歡設計及繪畫，分別選擇流行服飾科及多媒體動畫科就讀。這兩位學生不但興趣明確且成績優異，其均可符合「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，張同學除將獲得3萬元獎學金外，同時亦符合全額補助薦送日本技能交流研習的資格，預計明年三月將前往日本進行技職研習。樟樹實中6月21日至23日獨招報名正式起跑，歡迎對於多媒體動畫、流行服飾有興趣的全國國中畢業生同學透過單獨招生管道報名參與入學。

張以貞與簡維廷兩位都是樟樹國中應屆901班的學生，帶了他們三年的導師魏珊妮老師表示，以真成績優異，三年來每學期都領到學校的獎學金，以真喜歡設計與創作，8年級時參加學校美術比賽，獲得平面設計類『優等』，9年級由學校資深美術教師指導後，參加105學年度新北市東區學生美術比賽，以【玩水墨．拼貼設計】勇奪平面設計類『第1名』。畢業時更獲得本校藝術類之特殊展能市長獎。

魏珊妮老師也說，維廷是一位活潑熱情的孩子，對英文及多媒體動畫都很有興趣，媽媽曾說，知道學校改制，設立【多媒體動畫科】時，維廷即相當期待，直接將樟樹實中鎖定為心中的第一志願。維廷不僅對英文有興趣，對英文的學習也從不間斷，9年級時代表學校參加新北市105學年度東區英語文競賽，在作文組獲得好成績。

樟樹教務主任廖素芳表示，今年樟樹國中畢業生張以真，以4A的優異成績，選擇樟樹實中流行服飾科，張以真也表示，「從小喜歡設計與充滿創意的作品，很開心能留在樟樹實中並學習自己喜愛的科別，不僅離家近，免去舟車勞頓的辛苦，也讓家人放心。希望未來三年能在流行服飾科學習更多包含創新潛能課程及國際教育的課程，讓自己發光發熱。」

簡維廷同學在本次會考英語科獲得A++，對於學習英文有興趣，畢業前就已通過「全民英語能力分級檢定測驗」初級測驗，預計8月參加中級檢定。他特別喜歡繪畫與設計，對於樟樹實中發展國際教育、課程著重結合技能、創新與美感等內容，並有機會赴澳洲昆士蘭TAFE技術學院、日本電子學校實習的教育機制，都相當期待。簡同學一樣會獲得3萬元獎學金，他將用來買多媒體動畫科上課所需數位繪圖板，為學習做準備。

日本電子專門學校古賀稔邦校長表示:「對於台灣樟樹國際實創高級中學的設校理念，令人印象深刻，期待更進一步互動交流。」未來這間以培育動漫人才著稱的日本電子專門學校，也將成為樟樹實中改制後第1所姐妹校。

教育局表示新北市立樟樹國際實創高級中等學校的辦學理念，是為真正熱愛多媒體動畫、多媒體設計、流行服飾的孩子，找到自己的一片天，及為培育企業發展與轉型所需人才，主張學生能力培養不只是「會做」而已，而是更強調「會想」和「會賣」的理念，在課程上重視設計群、藝術群、家政群、商業與管理群之跨領域學習，學生除需具備如何解決問題、精緻美感外，更需要有創新能力以及擁有企業家精神。

新北市立樟樹國際實創高級中等學校為本市實踐「新北技職3.0」政策之重要基地，該校同時設有之職業試探暨體驗教育中心，未來將成為社區創意潛能開發與技職教育資源的中心，教育局也將持續挹注資源，針對國中部進行空間再造，擴大軟硬體學習資源，並運用高中部設立後之優勢拓展國中部學生學習層面。另為鼓勵喜愛技職的學生在地就學，除了提供獎學金外，並有選送成績優異選讀樟樹國際實中學生，赴國外研習機會，希望藉此幫助學生瞭解世界各國技職學習與產業發展趨勢，提升國際競爭力，期許未來有能力站上國際舞台成為下一位吳季剛與宮崎駿。(獨招簡章請於首頁招生資訊區下載：http://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/default.asp)