臺灣集中保管結算所2017年股東常會

臺灣集中保管結算所於今（21）日下午2時舉行2017年度股東常會，會中順利通過每股配發現金股息1.5元及股票股利0.25元等案。

林修銘董事長表示，回顧2016年，全球經濟與金融形勢發展依然波詭雲譎，面對國內外的財經局勢，並配合主管機關提出「金融科技發展推動計畫」政策，集保結算所持續秉持「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」3大服務創新理念為市場服務：以顧客服務為導向，體察我國資本市場各式需求；以開放創新為策略，與所有合作夥伴共同致力於金融科技的發展；並以平台經濟的思維，為顧客尋求低成本的解決方案。

林董事長表示，集保結算所2016年業務發展主軸包括「打造數位化作業環境」、「深耕跨境保管業務」、「推廣電子投票服務」、「優化基金平台功能」、「建置洗錢防制查詢系統」以及「推動公益與金融教育」等，並已展現具體成效，包括今年3月29日推出「集保e存摺」APP服務，並與股東會電子投票行動版結合，讓集保結算所模式逐步由B2B跨足B2C，上線迄今成功開通手機存摺戶數達8萬戶，未來除強化原有功能外，將提供訊息推播及股務小幫手功能；跨境保管業務保管規模已達7,880億元，預計今年上看2兆元；融資性商業本票(CP2)無實體發行，相關修法已於今年5月3日公布實施，將於今年開始提供該項服務；電子投票業務配合主管機關發布函令自2018年起上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，今年將持續積極推動，鼓勵發行公司、一般股東與專業機構法人使用電子投票；轉投資基金網路銷售平台-基富通證券也於2016年第4季正式上線，在極短時間內即成為國內最大的網路基金銷售平台，並創下開戶數和定期定額契約數皆破萬的佳績，今年可望朝新增開戶數2萬戶、申購金額破百億元等目標邁進；「洗錢防制查詢系統」已有964家總分公司申請使用本系統，業者涵蓋證券業、票券業、投信投顧事業及期貨業，累積查詢筆數逾30萬筆，今年將持續擴大系統的名單資料庫，以及開放更多金融機構及非金融機構加入使用；此外，集保結算所於2016年舉辦之第20屆亞太地區集保組織年會中，首次參與競選執行委員會席位，順利以最高票當選，並與印尼集保公司簽署合作與資訊交換備忘錄，有效提升我國證券市場國際能見度。

孟慶蒞總經理指出，2016年集保結算所推展的重大業務包括提供投資人免臨櫃申請帳簿劃撥作業並建置證券商自動化作業環境；推動興櫃股票餘額交割款券調整為 T+2同日交割；增建進階跨境保管外國有價證券相關加值服務；規劃提供融資性商業本票登記形式發行服務；建置基金線上扣款轉帳授權服務；推出證券商下單APP連結「股東e票通」加值功能，使電子投票管道更多元、更便捷；建置「洗錢防制查詢系統」，有助維持市場整體作業品質，強化業者落實洗錢防制管理制度，並協助業者因應亞太洗錢防制組織之評鑑。此外，集保結算所也善盡企業社會責任，辦理「產學合作實習計畫」、「大專生金融就業公益專班」，贊助「體育亮點培訓計畫」、「偏鄉小學一校一關懷」等專案，擴大辦理社會公益與金融教育。

展望未來，集保結算所仍將本於資本市場後台的角色，致力於提高市場服務效率，強化各項金融商品集中保管、結算交割及帳簿劃撥功能，並朝「打造數位金融3.0環境」、「推動商業本票無實體發行」及「協助基富通證券應用Fintech技術」等三大業務方向持續精進，以嶄新思維，持續開放創新，優化金融市場數位環境，以開拓更多潛在的商機，提供我國資本市場安全便捷的金融創新服務。