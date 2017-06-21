大規模珊瑚白化潮結束 珊瑚狀況仍不樂觀

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）科學家發現，從2014年開始席捲全球各大珊瑚礁的大規模珊瑚白化潮，似乎已經緩和下來，珊瑚礁開始進入了自我修復期，只是不能高興得太早，因為科學家們不敢保證，在下一波白化潮來襲之前，受損的珊瑚可以回復原狀。

美國國家海洋及大氣總署(NOAA)觀察衛星影像和模組後發現，印度洋地區的珊瑚白化現象逐漸趨緩，且已經沒有再擴散的趨勢，因此篤定地宣布，珊瑚白化的問題已經不是以全球性的規模發展，這樣的危機已經暫時落幕。

從2014年開始，海水開始變得異常溫暖，讓大量珊瑚因此白化而死。

這是因為溫暖的海水珊瑚蟲變得緊繃，進而「吐出」與他們共生的藻類，這些藻類不只提供了珊瑚繽紛的色彩，更是供給整個珊瑚超過90%的能量來源，因此藻類的離去先讓珊瑚變成沒有生氣的白色，接著使珊瑚蟲陷入飢荒，如果海水溫度沒有下降回溫，牠們就會因此餓死。

澳洲知名的大堡礁從2014年開始，就承受了不同程度的白化問題，2016年與2017年兩度爆發的大規模珊瑚白化危機，殺死了該地超過一半的珊瑚。

印度洋地區的珊瑚也是一樣，根據在度假、潛水勝地馬爾地夫做的一份調查顯示，該地所有的珊瑚都受到影響，大概有60%到90％的珊瑚礁白化；太平洋的聖誕島則因為珊瑚白化，失去了大概85%的珊瑚礁，另一座太平洋島礁賈維斯島更糟，98%的珊瑚因此死亡。

NOAA的珊瑚觀察計畫觀察員Mark Eakin指出，就現有的資料顯示，這是歷史上持續最久，規模也最大的珊瑚白化事件，在某些地方，這一波危機致死的珊瑚史無前例。

在此之前，1998年和2010年兩度爆發的大規模珊瑚白化都是源自於聖嬰現象，因此2014年問題發生時，科學家認為這只是一般的聖嬰現象，事實上不是如此，真正的聖嬰現象在2015年才發生，兩者相加之下，聖嬰使海水進一步加溫，珊瑚礁白化問題進一步惡化，並讓問題擴散至全球。

研究指出，在一般情況下，這些珊瑚礁大該需要10到15年的時間來復原，只是這是在牠們並沒有被當地污染問題影響，或是被另一波不明珊瑚白化潮襲擊的情況下。

現在看來，狀況並不樂觀。