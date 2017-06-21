鴻海出局！東芝出售半導體產業 敲定美日韓聯盟

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）日本東芝（Toshiba）出售旗下半導體事業一案延宕多時，今（21）日終有重大突破。

東芝上午宣布，董事會決議由日本政府產業革新機構 Innovation Network Corp of Japan （INCJ）、美國私募公司貝恩資本（Bain Capital）、韓國SK海力士（SK Hynix）為首的美日韓團隊作為優先競購者，而台灣鴻海、美國晶片大廠博通 Broadcom （AVGO-US）分別主導的團隊幾乎確定出局。

美日韓聯盟願意支付2.1兆日圓（約合190億美元）收購東芝半導體事業66%股份，其成員除了日本INCJ、美國貝恩，日本政策投資銀行（DBJ）亦參與其中。另外，南韓大廠SK海力士為防「反壟斷」審查，將不會直接參與經營，僅提供貸款予東芝半導體事業。

東芝聲明指出，之所以選擇美日韓聯盟，是考量出價、保留員工等，該聯盟都提出最佳條件。但外界認為，該團隊有日本政府直接參與其中，不排除是希望將半導體科技留在國內，才會排除他者併購意願。

由鴻海、蘋果（Apple）、戴爾（Dell）組成的聯盟，及博通、銀湖團隊（Sliver Lake）原先也試圖競購東芝的半導體事業群。東芝預期在28日的股東會議上和美日韓聯盟達成最終協議，於2018年3月前完成收購交易，儘快彌補其在美國核電事業數十億美元的虧損。

不過，該併購案仍有變動可能，東芝在美國的事業合作夥伴威騰（WD）始終反對東芝出售半導體事業，上週威騰正式向法院遞狀聲請禁制令，要求東芝不得擅自轉移半導體股權，預期該案最快要7月14日才會於美國舉行聽證會。

東芝今日上午公布董事會決議後，股價仍然持續下跌，甚至一度下挫3.6%到319日圓。