富邦金控區塊鏈應用再升級　集團內支付工具「富邦錢包」即日上線

富邦金控在區塊鏈技術商業應用再升級！今(21)日宣布推出集團內支付工具「富邦錢包」，為透過特許區塊鏈結構，善用區塊鏈技術不可竄改、資料加密、可稽核追蹤等特性，提供記帳與價值傳遞的資訊交換服務，「富邦錢包」將率先運用在富邦金控內部的員工企業叫車服務，透過富邦錢包讓員工運用區塊鏈的特性，提升員工公務叫車支付的便利性與帳務的精確性、並減少企業作業流程與成本。

富邦金控的員工企業叫車服務，是富邦金控與叫車通公司合作推出，委由工研院提供技術支持，員工可透過富邦錢包叫車，到達目的地時不需鍵入付款金額，也免掏現金或是等候刷卡感應，只要按下確認鍵即可下車。對於員工而言，不但簡化叫車支付的手續，也省去事後報帳的流程；對企業而言，藉由區塊鏈技術，可提升叫車紀錄與帳務的精確性；對司機而言，亦不需在車上多裝載刷卡機。同時優化司機、乘客與企業端的流程或使用經驗，創造多贏。

富邦金控創新科技辦公室總召集人蔡承儒表示，富邦金控積極投入區塊鏈發展應用，在內部籌組區塊鏈團隊，與旗下各子公司共同規劃新的應用場景。目前區塊鏈技術、應用場景皆已準備就緒，將先從富邦集團內部試行，期盼未來待法令通過後，即可擴大試行的範圍，讓全民都有機會享受更優質、效率的支付體驗。

富邦金控致力於追求創新的金融服務，積極投入金融科技(FinTech)領域，於2015年底即成立創新科技辦公室，專注在電子支付、理財機器人、醫療及健康照護、大數據、生物辨識、異業結盟等領域，並積極投入資源結合國內外菁英團隊，研究實驗區塊鏈技術及相關應用。今年初富邦金控亦宣佈贊助台灣首個非金融區塊鏈應用、也是全球運動區塊鏈首例「BraveLog」，瞄準運動賽事記錄及選手參賽履歷；此次集團內支付工具「富邦錢包」上線，再次展現富邦金控投入金融科技及區塊鏈的企圖與決心。