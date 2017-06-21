中華電信邀請電子帳單客戶e起來抽大獎

大家逗陣來申請電子帳單，和中華電信e起環保愛地球，還有百萬好禮可抽獎。即日起至7/31止，已申辦且核認成功的新、舊電子帳單客戶，皆可參加iPad mini 4、台北澳門雙人來回機票、英國Gtech無線手持吸塵器及85度C下午茶電子禮券抽獎活動，獎項超過1萬5仟個，超值百萬好禮大放送，中華電信邀請您逗陣作環保「e起中大獎」！

加碼贈點繼續抽

七月底前申辦電子帳單的市話及行動電話客戶，每月可再獲贈歡樂點100點，連續贈點24個月，好康不間斷。成功辦理金融機構(郵局)轉帳代繳電信費的客戶，更可獲得多重抽獎資格，中獎機會再加碼。詳細抽獎活動內容請參閱網址https://event.cheerspoint.com.tw/ebill2017/

方便又Smart電子帳務服務就在中華電信

中華電信電子帳單客戶除可利用定期轉帳代繳、語音、臨櫃繳費外，也可利用手機下載條碼到「全家」、「萊爾富」超商付款。搭配「中華電信客服」APP，更可即時查詢電信費用、數據流量等尚未出帳的帳單資訊，並享受個人推薦費率及線上客服專屬的貼心服務。

中華電信電子帳單好處多，不只環保愛地球，客戶每月還能享有發票開立資訊即時通知的服務，電信費發票中獎時，更會收到中華電信貼心的中獎通知，中獎訊息完全不漏接。

享受便利、智慧、快速及環保的帳單e 化服務，請至中華電信官網(www.cht.com.tw)、客服APP、市話請撥123或手機直撥客服專線800申請。申辦後本公司將寄送「電子帳單確認函」至指定e-mail供客戶核認，完成申辦程序後即可參加抽獎，歡迎大家作伙來參加。