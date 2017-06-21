Mabroc品牌 嚴選本土品牌義美為合作伙伴

(台灣英文新聞 / 林靜怡台北報導) Harleys集團旗下Mabroc茶葉品牌，今年研發了四款草本茶要推薦給台灣消費者。Mabroc常務董事Niran Ranatunga說，台灣每年進口約100萬公斤茶葉，分別有30種裸裝茶與9種包裝茶在台灣市場銷售，其中包裝茶則委由本土品牌義美食品公司銷售。未來還會推出3支裸裝的單一口味的茶給台灣消費者品嚐。

Mabroc常務董事Niran Ranatunga說，今年即將上市的商品主要是草本茶，分別針對減重、糖尿病、消化道系統與腎臟方面疾病所研發的草本茶，這些都有添加阿育伏陀 ( Ayurvedic)成分，這款草本茶多以25-70歲為消費者為主要年齡層。

Ranatunga說，我們也預計在這次的國際食品展後，推出位於努沃勒埃利耶(Nuwara Eliya Region)茶莊出產的茶葉亦就是Lovers Leap品牌給台灣的消費者，而這個區域預計每年可生產200萬公斤的茶葉。

Ranatunga 表示，Harleys集團是斯里蘭卡最大的跨國企業，並且有135年歷史。除了是最大的茶葉生產者外，每年從高地、中地和低地栽種出來的茶葉共有1500萬公斤，而Mabroc公司更是茶葉的主要對外銷售公司並且服務全世界近200個客戶遍布在超過50個國家。

Ranatunga透露，因為公司擁有自己的茶園，所以所有的檢驗都符合歐盟與各國的最低農藥產留的標準規範。除了因為有茶園外，還有一系列的生產包裝程序以及溯源管理系統，讓消費者可以安心飲用。

Ranatunga進一步的說，目前Mabroc以美國、歐盟與日本等地為主要出口國，像是出口美國每年就有12櫃約60萬美元為最多。亞洲市場的話，以中國大陸每年1000萬美元與台灣每年400萬美元為最多。尤其是台灣近幾年的進口量有逐年攀升的趨勢，因此與台灣的生意伙伴早已變成朋友了。