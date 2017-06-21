《酒杯裡的謀殺》進入義美門市

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）誰說「精神」與「食糧」不能兼得？！現在到全國百家義美門市，除了可以買到美味安心的食品，即日起更可以買到由臺北市市長柯文哲先生專文推薦的好書《酒杯裡的謀殺》，讓消費者找到好食糧，又能滿足好精神。

義美食品公司為眾所皆知之安心食品的供應者，服務宗旨更包含「為社會、為公義」的永續企業而發展，為了支持防酒駕公益行動，自2016年起，義美食品公司提供全年超過兩千萬盒的豆奶盒，全部印上「愛家人，不酒駕」宣導字樣。本月 (2017年6月) 義美公司首度提供所有門市通路，特地引進啟示出版與臺灣酒駕防制社會關懷協會合作出版的《酒杯裡的謀殺》乙書，鄭重推薦給消費者選購，這是義美食品公司再次支持防酒駕倡議的具體行動。

《酒杯裡的謀殺》作者為哥倫比亞大學醫療及公衛教授拜仁．勒那 Barron H. Lerner，由臺大醫院創傷醫學部醫師林子忻總審訂，特地邀請臺北市市長柯文哲、臺大公共衛生學院院長陳為堅、臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香、臺大醫院新竹分院創傷外科主任黃俊雄，首次破天荒聯合專文推薦。書籍一出版就深獲好評，屢屢登上暢銷書排行榜。

臺北市市長柯文哲在推薦序中表示：「徹底建立喝酒不開車的風氣，才有可能真正達到防止酒駕，這是要長期的努力。」義美食品股份有限公司總經理高志明更大大贊同書中內容：「看了《酒杯裡的謀殺》大開眼界……讀透了，除了更認識「酒駕」殺手的無知，喚起最多的，應該是明知不可禁絕而戮力防範，正是智者、仁者、勇者，存在的價值。」

單單去年(2016年)全國超過七千名民眾因為酒駕而死傷，如今義美食品公司一同加入防酒駕行動，希冀能深耕閱讀文化，長期推廣至全民共同防酒駕。

為什麼在無數的悲劇和重罰下，許多人還是輕易地選擇了酒駕？

不要酒後駕車──這條規則看似再簡單不過，卻太常被眾人所漠視。雖然消滅酒駕的歷史差不多和汽車的存在一樣久，但每一波阻止醉漢駕車的運動，總是被一個又一個醉鬼撞得顛簸難行。

對於這個議題，勒那博士講述了在美國拉鋸已久的兩種立論：強烈反對酒駕的一派，以及堅信酒駕問題被過度誇大與管控的另一派。身為公共衛生學教授和醫學史學家，勒那博士探究這兩種對立觀點存在的原因，並從美國人對飲酒、駕車、個人主義和公民自由的信念脈絡下，全面檢視酒駕問題。

即使酒駕造成的傷亡不斷增加，遭喪親之痛的人組成倡導團體，熱誠推動教育和立法，但是大多數人依舊不願採取更強勢的步驟來解決問題。勒那博士把這種態度歸因於人們對飲酒和駕車的熱愛、未完備的大眾運輸系統、酒商遊說團體的強勢，以及對禁酒令的反彈延燒至今。

本書引人入勝地探討了酒駕歷史、民間與各專業領域（如科學界、執法界、政府……等）終止酒駕的努力，以及民眾對個人自由極限一再的挑戰與測試。為什麼經過了數十年的警告，人們還是選擇在酒醉時駕車？本書提供了至關重要的歷史教訓，有助於理解酒駕這古老的流行病，以及「分心駕駛」這新型的流行病。