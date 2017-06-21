沒有數學只教抓魚、打獵？ 紐西蘭教育新嘗試

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）座落在流淌的溪流、原始針葉林間，紐西蘭奧克蘭南部一所最新穎、最特別的學校「深綠叢林（Deep Green Bush School）」開學了。

創辦人Joey Moncarz接受《衛報》訪問表示：「我們號稱是所學校，事實上我們做的事沒有一點符合一般的學校生活。」Moncarz說，「我們不會特別告訴孩子該是時候寫作或算數學了，等到孩子有興趣做這些事，他們自然而然會開始。」又比如天氣正好、正適合釣魚，那麼當日的課程就在溪邊進行，午餐呢，就直接在野外升火解決。

Moncarz是個非主流、「體制外」的老師。他原先在一般紐西蘭學校執教，經歷漫長、挫折的五年，Moncarz 決心辭職自己出來創辦了「深綠叢林」──一所沒有教室內外之隔、沒有考試、沒有鐘聲的學校。

面對未來可能會遇到的全球化問題，例如全球暖化，Moncarz 認為主流學校教育出的學生沒有足夠能力應對。在深綠，他應用不同的教育思維，設計了一連串的戶外教育課程，希望學生能獲得最基本的狩獵、採集、求生技能。

至於傳統學校傳授的閱讀、寫作、算數，深綠希望學生們能夠自由調整自己的腳步，直到學生對學科感興趣了，才慢慢引導。Moncarz 說，「不應該由老師獨斷決定甚麼時候學習。」他自傲的表示：「這裡沒有『問題小孩』！」

深綠叢林學校是紐西蘭教育部登記有案的獨立學校，因此不需要遵循紐西蘭標準的教學流程。Mocraz提到：「來到深綠的家長，不乏都是原先覺得孩子在傳統體制下充滿挫折、不開心。他們開始思考，孩子們經歷一天學校生活，卻沮喪地回家到底是不是正常現象，是否就應該讓孩子承受壓力地長大。」

全世界有越來越多學校像「深綠」這樣，提供更多元的教育方式，例如，北歐有些地方讓孩子在上學日體驗冰釣。

《衛報》採訪紐西蘭奧塔哥大學教育副教授David Berg，他提醒教育者仍培養學童，現代職場中應有的必備技能。Berg說道：「有許多人意識到日常生活和大自然的連結消失了，人們珍視大自然、戶外會帶來的成長，因此越傾向回歸原野。」他接續說，「但是在現代社會，有些技能不是在野外就可以獲得的。」Berg認為不應偏廢任一邊的教育。

Moncarz堅持深綠學校的設計絕非一場「教育實驗」。他說，這整個理念，是奠基在兩百萬年來數代家長的經驗，人們過往的歷史都揭示了要如何在大自然撫育孩子，和世界和平共處。Moncarz表示自己只不過把古老的人類智慧運用在現代生活罷了，事實證明把孩子關在教室裡、強迫他們學習製造了大量麻煩。他雄心壯志的說：「深綠不想變成『另類教育』，我們想要取代現有的主流體制！」