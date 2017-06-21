長時間使用手機會得腦癌？揭開腦癌的神秘面紗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）名嘴陳立宏前年確診罹患腦癌第四期，抗癌2年後仍不幸於今（21）日下午12時多病逝，享年53歲。相較於十大癌症：肺癌、肝癌、大腸癌和乳癌等，一般民眾對於腦癌的認識相對來說較陌生，其實台灣每年約有600名惡性膠質腦瘤新病例，其中近一半的比率是神經膠母細胞瘤，其的擴散程度極快，難根除且復發率又高，平均存活時間為1年到1 年半。

腦部是個獨特的器官，屬於中樞神經系統，功能複雜，組成的細胞種類多樣。腦部腫瘤跟其他部位的腫瘤一樣，都有良性、惡性之分。大部份的腦瘤都是由於基因的突變或損傷所造成的,另外有一些不正常的基因活化後,刺激分泌生長因子及血管生成因子，而造成腫瘤的血管增生和腫瘤的細胞增生。基因的變異可能來自遺傳或環境因素，環境因素包含：輻射線、電磁波、殺蟲劑和有機溶劑等。

哪些人是高危險族群？

腦癌可能發生於各個年齡層，但好發於3到12歲的小孩和40到70歲的中老年人。另外，根據研究指出，某些特定行業因長期接觸化學物質的關係，罹患腦癌的風險較一般人高。

加油站工人

橡膠工廠員工

藥廠員工

化學藥劑處理人員

腫瘤來源分為兩種：

「原發性腦瘤」–從腦的組織細胞長出來的，其中較常見的是膠質細胞瘤。 「續發性腦瘤」– 從其他部位的癌症轉移過來。

常見症狀有：

頭痛，且可能在凌晨時分會特別痛。 步態不穩、協調或平衡力變差。 抽慉或視覺障礙。 頭暈、噁心、嘔吐。 記憶力衰退、語言障礙、或性格改變。 手、腳無力或感覺神經受損。

另外，曾有研究指出，累積使用手機達到2千小時者，會提高其的罹患腦癌風險，到底這說法有根據嗎？對此議題，醫界未有明確的定論，該研究只是一個統計數據供民眾參考。

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資料補充來源：財團法人台灣癌症基金會