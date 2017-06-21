美中再會談北韓 各有各打算

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）北韓問題仍然懸而未決，今(21)日，美、中兩強領袖將在對見面，以商討如何處置北韓的軍事野心，加上美國間諜衛星在北韓核設施的地下發現了頻繁的活動跡象，第六次核子試爆是否近在眉睫，也是美中兩國擔心的事。

可以想見的是，美國將進一步加大對中國的施壓力度，並在會談中將北韓的飛彈問題置於議程優先項目，然而，中國也有自己的打算，美國在南韓部署的薩德(THAAD)系統，還有近來與巴拿馬建交導致兩岸緊張的敏感問題，北京都想知道美國的態度。

美方將會派出國務卿提勒森(Rex Tillerson)和國防部長馬提斯(Jim Mattis)，與中國外交官楊潔篪和中央軍事委員會聯合參謀部參謀長房峰輝會面，然而，楊潔篪也是中央對臺工作領導小組的秘書長，該小組組長是國家主席習近平，負責制定重大對台政策，除了因為楊長期派駐美國，與包括前總統小布希在內的美國官員私交良好外，派楊與美談判，似乎也有自己的用意在。

川普昨天在推特上推文指出，儘管他很感謝北京在北韓問題上所做的努力，他認為這些努力近乎於徒勞，完全沒有達到美國想看到的效果，在此之前，川普就已經在推特上說過，如果中國不願與美國一起行動，美國將會「自己來」。

分析因此認為，前陣子美國派出兩架B-1轟炸機以演習名義駐防南韓，其實是在給中國警訊，兩架戰略轟炸機，不只可以達到壓制北韓的效果，在另一方面，更是可以用於警告中國。

再加上美國學生在北韓因為竊取政宣海報，遭判刑15年勞改的事件，讓美國上下群情激憤，川普的支持度已經逐日低靡，再不做點什麼，恐怕難以向美國民眾交代。